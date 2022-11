Sredinom decembra obuka o osnovama CNC tehnologije

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis organizovaće od 14. do 16. decembra obuku pod nazivom Osnove CNC tehnologije.

Trodnevna obuka je namijenjena nezaposlenim osobama motivisanim za usvajanje novih znanja iz oblasti CNC tehnologija.

“Posljednjih nekoliko godina svijet industrijske proizvodnje se ubrzano razvija i danas je nezamisliv bez CNC alatnih mašina kojima se upravlja pomoću računara”, saopšteno je iz Tehnopolisa.

CNC tehnologije su uvele promjene u procese proizvodnje i obrade metala, drveta i drugih materijala, koje su rezultirale sve većom potražnjom za radnom snagom koja posjeduje praktična znanja i vještine iz ovih oblasti.

Obuku čini teorijski dio koji će se održati u multimedijalnoj sali Tehnopolisa, dok će praktični biti održan u Laboratoriji za industrijski dizajn – TechLab Tehnopolis.

Prijave za obuku su otvorene do 9. decembra, a kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem jednostavnog obrasca koji je dostupan na linku https://docs.google.com/forms/d/1XZqdfbw8j00OveG98XP-4IyJjy91krLYy4iZtEcxhZI/viewform?edit_requested=true

Broj polaznika koji mogu pohađati obuku je ograničen, a prilikom selekcije kandidata posebna pažnja će biti posvećena razlozima zbog kojih su se prijavili.

Obuka se organizuje u okviru iNnovaNet projekta koji je kofinansiran sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA 2 fonda Evropske unije (EU).

Partneri na projektu su Zenička razvojna agencija ZEDA, Industrijski park Nova Gradiška za razvoj i ulaganje i Opština Gradiška.

