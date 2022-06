Spremno dočekati sezonu otkupa proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sezonu otkupa poljoprivrednih proizvoda potrebno je spremno dočekati, pri čemu tržišnih viškova za sada nema, saopšteno je na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i gradske Opštine Golubovci.

Državni sekretar Budimir Mugoša, direktor Direktorata za poljoprivredu Miroslav Cimbaljević i načelnica Direkcije za biljnu proizvodnju Amra Terzić, danas su se u okviru radne posjete sastali sa predsjednicom gradske Opštine Golubovci, Tanjom Stajović i saradnicima, gdje su razgovarali o zajedničkim pripremama za predstojeću poljoprivrednu sezonu.

Sagovornici su se, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, saglasili da je potrebno zajednički pratiti stanje i spremno dočekati predstojeću sezonu otkupa poljoprivrednih proizvoda.

„Tržišnih viškova za sada nema, pri čemu se promet robe realizuje nesmetano, te će se i u narednom periodu kontunuirano pratiti situacija u cilju potrebne zaštite i podrške poljoprivrednim proizvođačima“, saopšteno je na sastanku.

Akcenat je, kako se dodaje, stavljen na izazove sa kojima se suočavaju poljoprivrednici, posebno u pronalaženju metoda kojima bi se omogućio što lakši otkup i plasman proizvoda.

„Predočeni su mehanizmi i mjere podrške poljoprivrednim proizvođačima sa ovog područja kao i efekti koji oni imaju na dalji razvoj poljoprivredne proizvodnje“, navodi se u saopštenju.

Takođe, bilo je riječi o podršci Ministarstva u vidu dodjele besplatnih plastenika, kao i rješavanju problema koji se tiču sanacija lokalnih potoka u cilju prevencije opasnosti od poplava na području Zete.

