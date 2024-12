Spremili povlastice za studente i ljekare specijalizante

Podgorica, (MIN-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik To Montenegro je, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, pripremio povlašćene cijene karata za crnogorske studente i ljekare koji su na specijalizaciji van Crne Gore.

„Na inicijativu Ministarstva saobraćaja, a u saradnji sa To Montenegro, ispunjeno je obećanje resorne ministarke, Maja Vukićević, dato prilikom odgovaranja na poslaničko pitanje i inicijativu poslanice Sonje Milatović“, navodi se u saopštenju tog Vladinog resora.

Tom prilikom, Vukićević je navela da je Ministarstvo u dogovoru sa kompanijom To Montenegro počelo sa pripremom modela olakšica, odnosno povlašćenih cijena prevoza, kako za studente tako i za crnogorske ljekare koji su na specijalizaciji van Crne Gore.

„Jedinstvenom akcijom, pravo na povlašćene cijene karata imaće svi studenti iz Crne Gore i ljekari specijalizanti, s tim što će se cijene karata koje se odnose na ljekare na specijalizaciji dalje uređivati ugovorom između Ljekarske komore i To Montenegra“, dodaje se u saopštenju.

Svi crnogorski studenti koji ispunjavaju uslove, ostvariće pravo na posebne cijene avionskih karata, pa će cijena povratne karte do Beograda iznositi 99 EUR, Rima 123, Ljubljane 109, Ciriha i Istanbula 189, dok će do Frankfurta i Pariza cijena povratne karte iznositi 199 EUR.

„Posebna akcija sprovodiće se za studente koji studiraju u Njemačkoj, Francuskoj i Turskoj, za koje su obezbijeđene nešto jeftinije cijene karata u odnosu na navedene, te će cijena povratne karte do Istanbula iznositi 169 EUR, a do Pariza i Frankfurta 189 EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Za ljekare specijalizante, koji su na specijalizaciji van Crne Gore, definisane su cijene povratnih karata do Beograda 109 EUR i do Ljubljane 129 EUR, a ostale tarife biće predmet dogovora Ljekarske komore i To Montenegra.

Promotivne cijene karata primijenjivaće se od 1. januara.

Uslovi za putnika sa statusom studenta su da nije stariji od 26 godina, a kompaniji mora da dostavi uvjerenje sa fakulteta kojim se potvrđuje status studenta i ovjereni indeks za tekući semestar.

Ministarstvo će, kako su najavili njegovi predstavnici, u saradnji sa nacionalnim avio-prevoznikom u narednoj godini akciju proširiti i na neke nove destinacije u redovnom avio-saobraćaju.

Za detaljne informacije svi zainteresovani se mogu obratiti kompaniji To Montenegro.

