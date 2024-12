Spremaju socijalni program za bivše radnike KAP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga objavilo je javni poziv za dostavljanje dokumentacije u cilju obeštećenja bivših radnika Kombinata aluminijuma (KAP), čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.

Time žele da utvrde činjenično stanje radi pripreme socijalnog programa za bivše radnike KAP-a, piše Dan.

Dan je nedavno pisao da je Vlada usvojila informaciju u vezi sa stambenim fondom i bivšim radnicima KAP-a, po kojoj je izvršnoj vlasti prihvatljivo da isplati radnicima koji ispunjavaju uslove 177 EUR po godini staža provedenoj u KAP-u. To je zapravo i bilo predviđeno sporazumom između KAP-a i Sindikata.

U istoj informaciji je navedeno da je iz stambenog fonda rashodovan 4,84 milion od čega 93 hiljade namjenski, a 4,75 miliona nenamjenski.

U skladu sa usvojenom informacijom u novembru, Ministarstvo na čijem čelu je Naida Nišić, objavilo je javni poziv za dostavljanje dokumentacije bivših radnika KAP-a kojima su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.

“Vlada je na sjednici 15. novembra donijela zaključak kojim je usvojena informacija o potrebi rješavanja stambenog fonda radnika Kombinata aluminijuma Podgorica. U vezi s tim obavještavaju se bivši radnici KAP-a kojima je radni odnos prestao usljed otvaranja stečaja koji nijesu riješili stambeno pitanje, preko Kombinata aluminijuma Podgorica, da će Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga pripremiti Socijalni program za obeštećenje tih radnika. Ovom mjerom nijesu obuhvaćeni radnici Prerade i Kovačnice, čiji radnici nijesu bili sastavni dio KAP-a”, navodi se u javnom pozivu, u koji je Dan imao uvid.

Kako piše u pozivu, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja radi pripreme socijalnog programa potrebno je da bivši radnici KAP-a prikupe i dostave kopiju lične karte bivšeg radnika, odluku o prestanku radnog odnosa iz koje se vidi da je radni odnos prestao usljed otvaranja stečaja nad KAP-om, podaci o osiguraniku unesenih u matičnu evidenciju Fonda PIO, ovjerena izjava kojom se pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđuje da KAP, bivšem radniku ili bračnom drugu nije riješio stambeno pitanje, ovjerena izjava kojom se pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da su svi dostavljeni podaci vjerodstojni, te da će se radnik, odreći bilo kakvih daljih potraživanja po ovom osnovu prema državi Crnoj Gori po realizaciji ovog programa.

Takođe, potrebna je i ovjerena izjava nasljednika kojom se pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da su svi dostavljeni podaci vjerodostojni, te da će se nasljednik odreći bilo kakvih daljih potraživanja po ovom osnovu prema državi Crnoj Gori po realizaciji ovog programa, kopiju lične karte nasljednika bivšeg radnika i dokaz o postojanju veze sa bivšim radnikom koji podnosica čini zakonskim nasljednikom u smislu odredbi Zakona o nasljeđivanju, list vjenčanih, fotokopija žiro računa iz banke za bivšeg radnika, odnosno nasljednika bivšeg radnika.

Predstavnici radnika u pregovorima sa Vladom su Slobodan Tripković, Milorad Stanišić i Željko Pajović.

Kako je navedeno u pozivu Ministarstva, zahtjev sa predmetnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do 1. marta naredne godine, u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na arhivu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga (prvi sprat), Rimski trg 46, Podgorica, radnim danima u periodu od devet do 14 sati sa naznakom za javni poziv za dostavljanje dokumentacije u cilju obeštećenja bivših radnika KAP-a, čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.

