Milatović: Sporazum sa UAE manjkav, poslanici da uzmu u obzir sve argumente

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je sve poslanike da prilikom glasanja za Sporazum o turizmu i razvoju nekretnina između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata uzmu u obzir sve argumente predstavnika nevladinog sektora i lokalnih samouprava i čelnika nadležnih državnih agencija.

On je kazao da je njegov stav bio vrlo jasan.

Milatović smatra da je sporazum manjkav zbog više aspekata, uključujući pravne, ekonomske i ekološke, i da u ovoj formi ne treba da bude ratifikovan od strane Skupštine.

„Da zaključim riječima Valtazara Bogišića – Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi!“, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

