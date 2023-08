Španske influenserke u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) podržala je studijsku posjetu poznatih inflenserki iz Španije, koje su u periodu od 15. jula do 4. avgusta boravile u Crnoj Gori.

Stephanie Carles i Maria Alex Arufe su tokom 20 dana boravka obišle veći dio destinacije i putem njihovih profila na društvenim mrežama svojim brojnim pratiocima predstavile raznovrsnu turističku ponudu Crne Gore.

“Apsolutno bismo preporučile Crnu Goru kao destinaciju za odmor. Ima širok spektar mogućnosti za sve vrste putnika, od zabave na moru, do prelijepe prirode, očaravajućih gradova, brojnih aktivnosti i ukusne hrane”, poručile su španske influenserke.

Iz NTO-a je saopšteno da su španske influenserke, tokom prvih dana boravka u destinaciji, imale priliku da krstare Bokokotorskim zalivom, obiđu turističke lokalitete u Kotoru, Danilovgradu i na Cetinju, ali i da uživaju na Ivanovim koritima i u Lipskoj pećini.

Nakon toga su se zaputile ka sjeveru Crne Gore, gdje su imale priliku da obiđu Park prirode Piva, Sinjajevinu, Bjelasicu, Biogradsku goru, Komove, Prokletije, ali i da degustiraju tradicionalne crnogorske specijalitete.

“Za nas je posebno interesantan Nacionalni park Prokletije, koji je dodatno upotpunio naše putovanje. Ova planinska oblast i mogućnost da se uđe u njene predivne doline je zaista impresivna”, istakla je Carles.

Prema njenim riječima, Crna Gora je destinacija koja ima mnogo toga da ponudi i može i te kako biti zanimljiva španskim turistima.

“Vjerujem da bi turisti bili zainteresovani za Crnu Goru upravo zbog svoje geografske sličnosti sa Španijom, koje uključuju visoke planine, prelijepe plaže, istorijske gradove i slično. A istovremeno ima drugačiju kulturu i gastronomiju, što je čini posebno privlačnom. To je kao da “skoro” istražujete svoj dom”, rekla je Carles.

Pored NTO, podršku u organizaciji studijske posjete dale su lokalne turističke organizacije Cetinja, Mojkovca, Kolašina, Plava i Danilovgrada, Lipska pećina, kamp Rabrenović i Nacionalni parkovi Crne Gore.

