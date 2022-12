Španska TVE 2 odabrala Crnu Goru za snimanje emisije Stazama svijeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) podržala je boravak ekipe španske nacionalne televizije TVE 2 u cilju snimanja epizode emisije Stazama svijeta /Senderos del mundo/.

Predstavnici TV ekipe, na čelu sa protagonistom emisije Juanom Frutosom, boravili su u Crnoj Gori od petka do ponedjeljka i snimali na prostoru Kotora, Budve i Bara. Poseban akcenat bio je na prirodnim i kulturnim bogatstvima.

Iz NTO su kazali da su predstavnici ekipe španske nacionalne televizije tokom boravka imali priliku da obiđu Perast, a posebno ih je impresioniralo ostrvo Gospa od Škrpjela za koje kažu da je prava atrakcija u Crnoj Gori. Osim toga, posjetili su stare gradove i pješačku stazu kroz prirodno netaknuto okruženje na ostrvu Sveti Nikola u Budvi.

Frutas, koji je glavni reditelj i protagonista emisije Stazama svijeta, rekao da je već boravio u Bokokotorskom zalivu i želio je da snimi kadrove ovdje jer je ovo mjesto zaista nevjerovatno.

„Veoma se radujem što će gledaoci naše emisije imati priliku da vide ova mjesta i vjerujem da ćemo im približiti ovaj jedinstveni ambijent“, poručio je Frutas.

On je naveo da je panoramska ruta pod nazivom Bar na dvije čarobne obale bajkovita, a da morska i jezerska obala nude živopisan pejzaž koji će biti prikazan u njihovoj epizodi.

Prema njegovim riječima, spoj netaknute prirode i kulturnog nasljeđa omogućava da se doživi autentičnost i raznovrsnost ovog kraja.

Impresionirala ih je kestenova šuma blizu Ostrosa, sela u zaleđu Skadarskog jezera, a posebno su oduševljeni pričama iz istorije. Imali su priliku da razgovaraju sa lokalnim stanovništvom o crnogorskoj tradiciji, istoriji i legendama.

Stazama svijeta /Senderos del mundo/ prikazuje rute pet kontinenata. Kroz više epizoda, troje protagonista putuje po svijetu, upoznavajući se sa prirodnim ljepotama, istorijskim naslijeđenjem, te tradicionanom kuhinjom zemalja koje obilaze.

Novinar i producent, koji uvijek putuje sa svojim psom, Huan Frutos, glavni je protagonista i reditelj ove emisije. Pored brojnih mjesta u Španiji koje su obišli, snimali su emisiju i u zemljama kao što su Kipar, Jordan, Norveška, Grčka, Irska, Njemačka i Izrael, a sada i u Crnoj Gori.

Od prve sezone, emitovane 2019. na TVE 2, serija je imala veliku gledanost. Emisija se može pronaći na platformi RTVE Play, koja je jedna od najposjećenijih u Španiji sa 14 milona korisnika po danu i emituje se u 80 zemalja kroz TVE Internacional, a na kraju serijala biće napravljen i vodič i mobilnu aplikaciju Senderos del Mundo.

Pored NTO, podršku snimanju ove emisije su dale lokalne turističke organizacije Kotora, Budve i Bara, kao i hotelska grupacija Montenegro Stars.

