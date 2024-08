Spajić: Unapređenjem infrastrukture do kvalitetnije valorizacije potencijala Gusinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unapređenje infrastrukture podstaći će kvalitetniju valorizaciju potencijala Gusinja, poboljšati životni standard, a turističku ponudu učiniti sadržajnijom, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je u čestitki povodom Dana Opštine Gusinje, kazao da su intenzivnija međuopštinska i prekogranična saradnja od posebnog značaja za ravnomjeran regionalni razvoj, što je jedan od primarnih zadataka napretka države.

Spajić se, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, zahvalio dijaspori, koja ne zaboravlja rodni kraj i u kontinuitetu učestvuje u ekonomskom snaženju, izgradnji i međunarodnoj promociji Gusinja.

„Očekujem da će prepoznati i iskoristiti nove, održive preduzetničke šanse i podsticajan poslovni ambijent koji uspostavljamo u Crnoj Gori“, naveo je Spajić u čestitki koju je uputio predsjedniku Opštine Sanelu Baliću, predsjedniku Skupštine Opštine Bujaru Hasangjekaju i svim građanima.

Kako je naveo, vjekovima sabirajući različite civilizacijske uticaje, Gusinje je izgradilo i sačuvalo multietnički i multikulturalni identitet, kao vrijednost koja služi na ponos Crnoj Gori.

“Impresivna priroda, vrijedni kulturno – istorijski spomenici i u tradiciji ukorijenjeno gostoljublje, čine ovaj kraj atraktivnim, sa izuzetnim mogućnostima za privredni razvoj“, naveo je Spajić.

On je dodao da se obnavljanjem opštinskog statusa, odlučnije i odgovornije krenulo u prepoznavanje i ostvarivanje lokalnih razvojnih ciljeva.

“Realizacijom strateških projekata jasnije ćemo istaći kvalitativne prednosti i bogatstvo sjeverne regije”, zaključio je Spajić.

