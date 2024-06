Spajić: U prethodne tri godine izuzetan ekonomski rast Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima vrlo dinamičnu ekonomiju, koja je u prethodne tri godine imala izuzetan ekonomski rast, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, to rekao na godišnjem prijemu Istočnog odbora njemačke privrede.

U saopštenju se navodi da su veliki napredak u evropskim integracijama i uspješno završeni brojni reformski procesi privukli pažnju ogromnog broja njemačkih privrednika, koji ponovo razmišljaju o Crnoj Gori kao investicionoj destinaciji.

“Preko 150 predstavnika njemačkih državnih institucija, kompanija članica Istočnog odbora i članova diplomatskog kora, dobili su uvid u sve prednosti, koje donosi ulaganje u Crnu Goru, državu koja je predvodnik u EU integracijama i sljedeća članica velike evropske porodice”, kaže se u saopštenju.

Predsjedavajuća Odborom Katrina Klas-Mulauzer kazala je da se tome nadaju i njemački privrednici.

„Pozivajući Vas, Spajiću, željeli smo da pošaljemo jasnu poruku donosiocima odluka da otvore granice i prošire Evropsku uniju (EU), da omoguće ostalim zemljama pristup tržištu, nadam se da ćemo ubrzo dočekati Crnu Goru kao 28. članicu EU“, kazala je Klas-Mulauzer.

Ona je poručila da samo ujedinjena Evropa može prosperirati u nestabilnim vremenima.

Spajić je kazao da su reformski procesi u prethodnih sedam mjeseci dali rezultat.

“Još mnogo posla je pred Vladom, kako bi se dostigao EU nivo i Crna Gora postala dio jedinstvenog tržišta, što je vitalno za snaženje ekonomije, istakao je Spajić u zgradi Athenhold opservatorijuma.

Kako je kazao, sjajna je ideja da se događaj održi baš tu, jer Crna Gora je na neki način “zvijezda u usponu”.

“Na mapi svijeta smo mali, ali obećavam da se isplati gledati kroz teleskop, jer Crna Gora ima toliko toga da ponudi“, kazao je Spajić.

On je istakao da Crna Gora ima vrlo dinamičnu ekonomiju.

“Koja je u prethodne tri godine imala izuzetan ekonomski rast na nivou 13, 6,4 i 6 odsto. To nas je svrstalo među najbrže rastuće ekonomije svijeta i potvrdilo naš veliki privredni potencijal”, rekao je Spajić.

On je naglasio da se taj trend nastavlja i u ovoj godini, pošto je Crna Gora u prvom kvartalu takođe u vrhu među evropskim ekonomijama sa najvećim rastom.

U saopštenju se navodi da je vladavina prava bez sumnje tema od posebnog značaja za privlačenje kredibilnih investitora.

Zato je dobijanje IBAR-a, kako je naveo Spajić, još jedan signal svima u EU, da Crna Gora konačno u praksi pokazuje da je dostojna članstva u evropskoj porodici i spremna da usvoji vrijednosti koje ona baštini.

Spajić je naveo da sve izvjesniji uspješan kraj integracionog procesa nije jedino novo što Crna Gora nudi investitorima.

On je istakao da se radi punom parom i na unapređenju poreske politike, ali i agilnosti administracije, da odgovori zahtjevima privrednika.

„Zaista vjerujem da Crna Gora ima neograničen potencijal, a da bi se on do kraja ispunio, neophodno je raditi na razvoju infrastrukture. Zbog toga do 2030. želimo da Crnu Goru spojimo sa EU u svakom pogledu”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, unaprijediće aerodrome, rekonstruisati željeznicu, izgraditi auto-puteve i brze saobraćajnice i time trasirati put crnogorske ekonomije ka vrhu.

U saopštenju se navodi da su njemačke turističke kompanije već pokazale interesovanje i rade na dovođenju većeg broja gostiju iz Njemačke.

“To otvara prostor za dodatan razvoj smještajnih kapaciteta, ali i rast drugih privrednih grana, poput poljoprivrede”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi ukupan napredak čitavog regiona moglo donijeti realizovanje ideja iz Berlinskog procesa.

„Berlinski proces je za nas vrlo važan, donedavno smo bili posljednji u ispunjavanju uslova iz, a sada smo lideri na tom planu”, rekao je Spajić.

On je podsjetio da su na Samitu u Kotoru razgovorali o tome kako da se riješe, ili makar stave po strain, određeni bilateralni problemi, kako bi krenuli naprijed sa nekim bitnim temama za standard građana.

“Berlinski proces je odličan način da se približi region i zajedno ojača ekonomski standard“, zaključio je Spajić.

