Spajić: Stvorićemo bolju klimu za biznis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada planira da stvori bolju klimu za biznis i aktivno će raditi na uklanjanju biznis barijera kako bi velike kompanije došle u Crnu Goru, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je danas, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa delegacijama Južne Koreje, Japana i Kine.

Navodi se da je na sastanku sa ambasadorom Japana Imamurom Akirom ocijenjeno da je imenovanje ambasadora Crne Gore u Tokiju potreba obje države.

Predsjednik Vlade Spajić je istakao da je studirao i radio u Japanu, tako da vrlo dobro zna zbog čega se toj zemlji divi cio svijet. On je iskazao opredijeljenost Vlade Crne Gore da blisko sarađuje sa Vladom Japana na snaženju ukupne bilateralne saradnje.

„Crna Gora je malo tržište, ali njegujemo različitosti i zato smo pravi most regiona“, rekao je Spajić.

On je kazao da se nadaju da će neke velike kompanije odabrati Crnu Goru kao svoj centar za Balkan.

„Planiramo da stvorimo bolju klimu za biznis i aktivno ćemo raditi na uklanjanju biznis barijera da velike kompanije dođu u Crnu Goru“, naglasio je Spajić.

Akira je kazao da Japan pozdravlja kreiranje nove Vlade.

„Običaj je da svakoj Vladi posvetimo jednu rečenicu, koja je opisuje. Vama smo posvetili sintagmu, koja bi se mogla prevesti kao: ‘Posvećeni rezultatima’, jer to je ono što ste najavili u ekspozeu, a rezultati su nešto što je Crnoj Gori prijeko potrebno“, rekao je Akira.

On je naglasio da Vlada Crne Gore ima podršku Japana na planu razvoja ekonomije i zelene energetike.

Na sastanku sa predstavnicima Južne Koreje, kako je saopšteno, ukazano je na činjenicu da se dobri bilateralni odnosi mogu nadograđivati u različitim oblastima.

„Dvije zemlje će bliže sarađivativati u oblastima obostranog interesa, te primjeni novih znanja i tehnologija u svrhu ekonomskog napretka“, navodi se u saopštenju.

Spajić je, tokom sastanka sa korejskom delegacijom koju su predvodili Čej Tevon, specijalni izaslanik Privredne komore J. Koreje i izvršni direktor SK grupe u kojoj je preko 200 uspješnih kompanija, i ambasador Južne Koreje u Beogradu Li Đeung, rekao da je Koreja izuzetno brzo napredovala i da je to postigla zahvaljujući znanju, uz mnogo posvećenosti i velikog rada.

On je kazao da to žele da ponove u Crnoj Gori.

„Tokom posjete je bilo riječi o mogućoj saradnji u domenu korišćenja energije iz obnovljivih izvora, IT sektora i turizma“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku sa ambasadorom Kine Fan Kunom ocijenjeno je da postoji značajan prostor za unaprjeđenje saradnje.

„Crna Gora ima šansu da postane raskršće regiona, a uspješna realizacija prve dionice autoputa je pokazatelj dobrih odnosa dvije države“, kazao je Kun.

Spajić je kineskog ambasadora, kako se navodi, upoznao sa programom rada 44. Vlade, ističući da su evropske integracije u fokusu sa ciljem postizanja opipljivih rezultata u narednim mjesecima.

„Na sastancima je bilo riječi o aktuelnim prilikama u zemlji i regionu, budućim projektima u oblasti infrastrukture i potencijalima za dalju saradnju“, kaže se u saopštenju.

