Spajić: Sada je svima jasno da odgovorno upravljamo javnim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građanima je povećanjem kreditnog rejtinga stigla potvrda da je povećanje plata i penzija održivo, ulaganje u infrastrukturu opravdano, a čeka ih i pad kamata kod podizanja svih kredita, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je kazao da je Crna Gora ekonomski sada potpuno drugačija u odnosu na 2014. kada smo imali isti rejting.

Renomirana svjetska kreditng agencija Moody’s podigla je kreditni rejting Crnoj Gori prvi put poslije deset godina. Crna Gora je sa rejtinga B1 podignuta na Ba3, što je veliki pomak i pokazatelj ispravnih ekonomskih politika.

„Tada je naša politika bila jako konzervativna i mnogo manje ekspanzivna. I upravo zbog toga je velika razlika, uprkos tome što podižemo plate i penzije, imamo velike kapitalne izdatke i investicije u auto-puteve, puteve i željeznicu – imamo i podizanje kreditnog rejtinga“, kazao je Spajić.

On je dodao da to govori o ogromnom povjerenju kredit rejting kompanija kao i investitora u našu zemlju.

“Kapitalni budžet je 2014. godine bio samo 75 miliona EUR, sada je dva i po puta veći, 237 miliona EUR. Fond zdravstva je prije deset godina bio tri puta manji. Prosvjeta je recimo imala dva puta manja budžet”, rekao je Spajić.

On je naveo da je prosječna neto zarada bila samo 477 EUR, sada će biti oko hiljadu EUR, od oktobarskih zarada. Minimalna penzija je bila samo 100 EUR, sada je minimalna penzija 450 EUR. Prosječna penzija je bila 273 EUR, a sada je prosječna penzija će biti oko 565 EUR”, precizirao je Spajić u obraćanju na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, da je naša ekonomija u porastu, potvrđuje i povjerenje međunarodnih investitora u crnogorske obveznice, odnosno u državu Crnu Goru.

Poslije sunovrata cijene naših obveznica usljed političke nestabilnosti i pada manjinske Vlade 2022. sada su obveznice u konstatnom rastu i dostigle su nivo od skoro 94 centa.

„To pokazuje jedno značajno povjerenje, koje investitori imaju ne samo u budžet koji smo usvojili, već i u program Evropa sad 2, kao i sve kapitalne projekte koje smo prezentovali: auto-puteve, željeznice, brze ceste, puteve i sve ostalo“, naveo je Spajić.

Rast kreditnog rejtinga i cijene obveznica donijeće direktne benefite i za građane.

„Zato što će zaduživanje Crne Gore i svo finansiranje u budućnosti biti značajno jeftinije. U prosjeku oko 30 miliona EUR godišnje ćemo imati ušteda upravo zbog većeg kreditnog rejtinga. Druga stvar, sve kamate na kredite uključujući i one koji građani dobijaju od naših banaka biće manje, što znači i manje rate za automobile, nekretnine i drugu potrošnju”, rekao je Spajić.

On je zaključio da tim rejtingom konačno dolazimo na mapu ozbiljnih investitora i ovo je signal najvećim kompanijama da je sigurno ulagati u Crnu Goru.

