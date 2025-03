Spajić: Ogromni razvojni projekti donose ekonomsku moć opštinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trenutak je da se Crna Gora intenzivno razvija i da u državu dođu vodeći svjetski investitori, kazao je premijer, Milojko Spajić, navodeći da ogromni razvojni projekti donose ekonomsku moć opštinama.

Spajić je posjetio danas Ulcinj, gdje sa sastao sa predsjednikom Opštine Gencijem Nimanbeguom i predstavnicima partija u lokalnom parlamentu.

Na sastanku se, kako je saopšteno iz Vlade, razgovaralo o viziji razvoja opštine Ulcinj, interesovanju investitira i aktuelnom tenderu za zakup plaža.

Spajić je kazao da je trenutak da se Crna Gora intenzivno razvija i da u državu dođu vodeći svjetski investitori.

„Na nama je da donosimo pametne odluke. Mnogo puta u prošlosti nije bilo tako. Prenio sam Ulcinjanima poruku jednog od vodećih svjetskih investitora, kompanije Emmar i Eagle Hills, da je zainteresovana da im predstavi viziju razvoja Velike plaže, i turističkog projekta koji bi bio vodeći te vrste u Evropi“, rekao je Spajić.

On je objasnio da će Vlada, budući da je 2022. godine istekao Sporazum o ekonomskoj saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, obnoviti tu vrstu saradnje.

Prema riječima Spajića, taj dokument biće baza za potencijalne velike razvojne projekte na sjeveru i jugu Crne Gore.

Spajić je kazao da je su predstavnicima partija u Skupštini opštine (SO) Ulcinj razgovarali o interesima lokalne zajednice i države Crne Gore.

„Prenio sam i poruku od Ujedinjenih Arpskih Emirata i investitora Mohameda Alabara o projektu o kom ćemo razgovarati u narednom periodu. Čuli smo različita mišljenja, zabrinutosti i teme koje se otvaraju prilikom svake velike vizije. Svaka velika priča zahtijeva puno rada i zato moramo u nju ući studiozno i u partnerstvu sa lokalnom samoupravom“, rekao je Spajić.

Iz Vlade su u saopštenju naveli da je, na inicijativu Spajića, investitor donio odluku da plaže koje je dobio na tenderu ustupi lokalnim preduzetnicima po cijeni koju su oni licitirali.

Nimanbegu je rekao da je potencjalni projekat veliko i važno pitanje za Ulcinj.

Kako je kazao, to nije pitanje koje se prelama preko koljena, već o kome treba diskutovati, sagledati argumente.

„Želim da premijer prenese svim investitorima sa kojima je u kontaktu da su investitori ovdje dobrodošli i u interesu lokalne zajednice. Decenijama smo imali određeni stav Vlade, a čim je premijer došao ovdje pokazuje da će drugačije raditi“, rekao je Nimanbegu.

Predstavnici političkih partja u SO Ulcinj zahvalili su Spajiću na otvorenosti i spremnosti da se zajednički razmatraju veliki razvojni projekti kako bi bile uzete u obzir sve specifičnosti lokalne zajednice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS