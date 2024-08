Spajić najavljuje reforme s fokusom na ljude

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Programi Evropa sad 1 i 2 samo su početak reformi koje Vlada namjerava da do kraja mandata sprovede u Crnoj Gori, saopštio je premijer Milojko Spajić.

„Gledajte kako ćemo ih sprovoditi“, poručio je Spajić na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da je najavio ostavku ukoliko ne bude sproveden program Evropa sad 1 i dodao da će isto važiti za ostale programe.

Spajić je saopštio da će prvi korak biti reforme poreske politike, koje će biti fokusirane na ljude.

„Primarni resurs naše države su ljudi, a prirodne ljepote ili zemljište su bonus. To mora da prati poreska politika. Evropa sad 1 i 2 će uraditi da imamo ubjedljivo najmanje poresko opterećenje u Evropi. Oni jesu povećali neto zarade građanima, ali smo promijenili ekonomski model da se fokusiramo na ljude, a ne prirodne ljepote“, kazao je Spajić.

On je naveo da srednjeročni plan podrazumijeva ulaganje u infrastrukturu, što je ekstremno važno za državu poput Crne Gore, koja je, kako je kazao, jednostavno nema.

Spajić je najavio da će u narednom periodu biti realizovano 18 dionica auto-puteva i brzih cesti.

„Imamo 54 koraka da završimo ukupnu drumsku saobraćajnu infrastrukturu u Crnoj Gori, a do kraja godine ćemo imati završena 24 koraka“, najavio je Spajić.

On je objasnio da je za početak realizacije tih projekata neophodno imati idejna rješenja.

„Imamo neka od idejnih rješenja, a do kraja godine ćemo imati gotovo sva. Imaćemo trase. Komuniciramo sa mještanima, jer želimo da projekte realizujemo u saradnji sa lokalnim zajednicama“, kazao je Spajić.

Nakon toga, kako je dodao, slijedi izrada idejnih projekata, a zatim i glavnih.

Spajić je, na pitanje novinara da li je ljetovanje jeftinije u Sen Tropeu ili kod nas i zašto se odlučio za tu destinaciju, odgovorio da su u velikom broju marketa u Evropi cijene niže nego u Crnoj Gori, a da se 80 odsto poskupljenja desilo za vrijeme 43. vlade.

“Inflacija nije problem, već je problem što su cijene toliko već porasle. To se desilo za vrijeme 43. vlade. Kumulativno povećanje od 2022. do ove godine, ako uzmemo povećanje cijena, 80 odsto te razlike se desilo za vrijeme 43. vlade, najvećim dijelom zbog geopolitike. Sada moramo taj vrući krompir da ispravljamo i da proizvedemo deflaciju”, saopštio je Spajić.

On je naveo da će mjere koje se odnose na ograničavanje marži biti sveobuhvatne i sprovedene na prvoj sjednici Vlade, a da će ovaj put biti uključen veći broj proizvoda.

Spajić je na pitanje u vezi sa kašnjenjem početka radova na drugoj dionici auto-puta odgovorio da su pretpostavljali da će je graditi sami.

“U međuvremenu smo dobili potvrdu od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) da će oni učestvovati. Da bi dobili grant morali smo da se prilagodimo njihovom tempu i načinu rada, ali ta sredstva obezijeđenja opravdavaju to kašnjenje”, rekao je Spajić.

On je poručio da su neistine da će Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) biti neodrživ, kao i da će se nekome smanjiti penzije.

“Fond PIO će imati dovoljno sredstava za isplatu penzija u svakom trenutku i nikome nikada neće biti smanjene penzije”, dodao je Spajić.

