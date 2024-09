Spajić najavio tender za idejni projekat obilaznice oko Podgorice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić najavio je danas pokretanje tendera za idejni projekat obilaznice oko Podgorice.

„Obilaznica ide od Smokovca, odnosno tačke gdje počinje auto-put trenutno i ona će da povezuje Smokovac i koridor koji ide prema sjeveru sa koridorom koji ide prema zapadu, odnosno sa brzom cestom koja je u planu prema Nikšiću”, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

Tako će, kako je ocijenio, da rasterete dobar dio saobraćaja, odnosno dionicu koja je esktremno bitna za Podgoricu, ali i dva bitna koridora.

Spajić je naveo da će to otvoriti nova radna mjesta, ali i djelove Podgorice koji su, kako je rekao, “bili skrajnuti” što se tiče razvoja i mnogih mogućnosti za građane.

„Dionica bi trebalo da košta oko 180 do 200 miliona EUR, prema procjeni, a ukupna dužina ovog dijela auto-puta je oko deset kilometara. To je jedna od 18 dionica o kojima smo pričali ranije“, objasnio je Spajić.

On je dodao da je ubijeđen da će Evropska unija (EU) razmotriti podršku takvom projektu.

Direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, rekao je da očekuju da će idejno rješenje dionice od Smokovca do Tološa biti završeno za deset mjeseci, a koštaće 130 hiljada EUR, plus porez na dodatu vrijednost (PDV).

„Dionica kreće od petlje Smokovac, preko Rogama, Vranića, Tološa do bulevara Podgorica-Danilovgrad“, kazao je Ljiljanić.

Cilj je da radovi počnu 2026. godine i budu zavšeni u 2029. godini.

Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, smatra da će realizacija obilaznice oko Podgorice uticati na rasterećenje u gradu.

Ona je dodala da je cilj Ministarstva unapređenje saobraćajne infrastrukture, a da je prioritetni projekat realizacija auto-puta Bar-Boljare.

„Vjerujem da ćemo do kraja godine imati potpisan ugovor sa izvođačem za realizaciju druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice”, navela je Vukićević.

Spajić je na pitanje da prokomentariše izjavu predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića, da program Evropa sad 2 nije održiv, odgovorio da se onda on zalaže da se zarade i penzije ne povećavaju.

„Ako mislite da povećanje standarda građana neodrživo, dajte plan. Za godinu i po nijesmo vidjeli nijedan rezultat“, kazao je Spajić.

On je rekao da Milatović pokušava da opstruira realizaciju programa Evropa sad 2, ali da mu to neće poći za rukom.

„Predsjednik želi da građani ne osjete benefite Evrope sad 2, ali ja sam ubijeđen da će za 14 dana parlamentarna većina usvojiti zakone neophodne za realizaciju tog programa i da neće dozvoliti ovakvu opstrukciju“, rekao je Spajić.

Na pitanje da prokomentariše predlog Milatovića da se stopa PDV-a smanji na 19 odsto ili 17 odsto, Spajić je odgovorio da bi takva mjera služila isključivo uvećanju benefita za trgovce, odnosno povećanju marži.

„Kad smo za vrijeme korone snizili stopu PDV-a za usluge u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, da li je to dovelo so smanjenja cijena u tom sektoru? Ja mislim da nije“, naveo je Spajić.

On je kazao da je u julu od turističke sezone zabilježen rast prihoda od 28 odsto.

„Imamo podatke prihoda iz jula, koji su 28 odsto veći od prošle godine. To je nevjerovatna cifra, imajući u vidu da je inflacija četiri odsto“, rekao je Spajić.

On je ponovio da ne postoji teoretska šansa da će iznos penzija ikada padati.

„One će da rastu i u oktobru će biti stabilne, dok će i u januru naredne godine rasti. Ja sam lično garant toga“, kazao je Spajić.

Ministar finansija Novica Vuković, saopštio jeda se nastavlja pozitivan trend u ostvarenju budžetskih prihoda.

On je dodao i da pripremaju zakon o digitalnoj imovini sa evropskim partnerima.

