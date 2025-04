Ibrahimović: Jačanje odbrambenih kapaciteta prioritet

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pouzdana saveznica u NATO savezu, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, dodajući da je jačanje odbrambenih kapaciteta prioritet.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Briselu, na kom su razmatrana ključna pitanja Alijanse u susret predstojećem Samitu u Hagu.

U saopštenju se navodi da je u fokusu razgovora bilo jačanje evroatlantske solidarnosti i jedinstva, sa posebnim osvrtom na povećanje izdvajanja za odvraćanje i odbranu.

Ibrahimović je istakao snažnu posvećenost Crne Gore zajedničkim vrijednostima i aktivnostima i ukazao na važnost očuvanja bezbjednosti Zapadnog Balkana, kao regiona od strateškog značaja za Alijansu.

„Izuzetno smo ponosni što će krajem aprila, Crna Gora biti domaćin NATO Samita mladih, koji će

otvoriti zamjenica generalnog sekretara Radmila Šekerinska”, rekao je Ibrahimović.

Kako je naglasio, to je još jedna potvrda odgovornog članstva i posvećenosti snaženju pozicije Crne Gore u Alijansi, kao i sprovođenju NATO politika.

U saopštenju se navodi da su partneri razgovarali i o Ukrajini.

“Saveznice su potvrdile spremnost za pronalaženje rješenja koje bi vodilo pravednom i trajnom miru, uz dugoročne bezbjednosne garancije od strane Evrope i Sjedinjenjih Američkih Država (SAD)”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, u kontekstu globalnih bezbjednosnih izazova, bilo razgovara i sa partnerima iz indopacifičkog regiona.

“Razmotreni su i načini produbljivanja saradnje sa Južnim susjedstvom, koja će biti dodatno osnažena otvaranjem NATO kancelarije u Amanu”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je u Briselu imao kraći susret sa državnim sekretarom SAD-a Markom Rubiom i razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom.

Ibrahimović je, kako se dodaje, razgovarao i sa šefovima diplomatija Ujedinjenog kraljevstva, Luksemburga i Slovenije, Dejvidom Lamijem, Havijerom Betelom i Tanjom Fajon.

