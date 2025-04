Spajić: Investitorima mogu biti interesantni Buljarica, Jaz i Luštica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitorima iz Ujeninjenih Arapskih Emirata (UAE), osim Ulcinja, mogu biti interesantni i Buljarica, Jaz i djelovi Herceg Novog, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je u intervjuu za Televiziju Crne Gore rekao da dok je na čelu Vlade zemljište nikada neće biti prodavano investitorima i da bi opcija suvlasništva sa investitorom bila napogodnija za Crnu Goru, o čemu je obavijestio i predstavnike političkih partija sa kojima je ovih dana obavio konsultacije.

Spajić je kazao da se nada da će imati podršku u parlamentu za prolazak Zakona o potvrđivanju sporazuma Crne Gore sa UAE.

“Za sada sam zadovoljan razgovorima, očekujem mnogo veću podršku u parlamentu od 41 poslanika”, kazao je Spajić, prenosi Portal RTCG.

Upitan kakav je stav Demokratske partije socijalista (DPS) nakon današnjih konsultacijama, Spajić je rekao još ne zna kako će se DPS formalno odrediti, ali da vidi da su mnogi ljudi iz te partije jako zainteresovani za sporazum.

On je naglasio je da je u pitanju međudržavnim sporazumima između Crne Gore i UAE i nema govora o konkretnim projektima.

“Dakle, u pitanju je samo jedna baza za ekonomsku saradnju i vrlo je bitno da to usvojimo što prije u parlamentu. Prvi razlog je da bi pokazali ozbiljnost. S druge stane jako je bitno da odmah pređemo na konkretne stvari, gdje bi poslije ratifikacije odmah krenuli u konkretnu komunikaciju sa Emiraćanima”, objasnio je Spajić.

On je naglasio da se u sporazumu ne govori o dugoročnom zakupu.

“Ne znam odakle ta priča. To će se raspravljati u ugovoru, način na koji ćemo mi učestvovati u takvoj investiciji, transparentnost će biti maksimalna”, ukazao je Spajić.

Na konstataciju urednika emisije da su česte polemike na temu mogućnosti ulaska prljavog novca u Crnu Goru, Spajić je kazao da potpisivanje ugovora znači i povjerenje u partnere, ali da se ne isključuje ni dio provjere ulaska novca u Crnu Goru.

Na pitanje da li se odustalo od projekta Velike plaže, Spajić je kazao da se nikada nije pominjao projekat Velike plaže u formalnom smisilu.

“On se pominje kao jedan od kandidata za projekte na jugu, jedina odrednica koja nam je predočena jeste da taj projekat na jugu mora da bude veliki. Namjera je Emiraćana da taj projekat ima target na zapadnoevropske turiste. Upravo zbog toga imaju taj biznis model”, objasnio je Spajić.

On je naglasio da čekaju usvajanja sporazuma da bi dobili detalje namjera Emiraćana, te da mogu da odustanu nakon toga.

Upitan da li idu na neku kompromisnu varijantu sa lokalnom zajednicom u Ulcinju oko Velike plaže, Spajić je kazao da se plaža neće nikada nikome dati i naglasio da se predsjednici opština ne bave državnom imovinom.

“Postoje neke bojazni, i ja razumijem nakon 30 godina jako loše prakse, gdje smo imali mutne investitore, korpuciju, koruptivne djelatnosti koje su nažalost pratile sve velike projekte”, kazao je Spajić.

Upitan da li su odustali od delegiranja Velike plaže, Spajić je odgovorio da ne zna je investitor iz UAE, Mohamed Alabar, odustao.

“Nemam informaciju da je Alabar odustao, ali znam da postoji žestoka konkurencija za ovaj projekat”, poručio je Spajić.

On je, na pitanje da li je neko od drugih primorskih opština delegirao neki projekat, kazao da jeste Buljarica.

“U igri su i Jaz, kao i hercegnovski dio Luštice”, naveo je Spajić.

On je kazao da namjeravaju da, kada se usvoje sporazumi u parlamentu na najtransparentniji način, rasprave sve najsitnije detalje ugovora koji bude o potencijalnoj investiciji na jug i sjever Crne Gore.

“Ove lokacije na jugu su prilično velike i mogle bi da dođu u obzir”, dodao je Spajić.

On je rekao da je bitno da na sjeveru imaju više projekata koji su kandidovani, ali da četiri velika projekta, koja bi i svojom veličinom mogla da odgovaraju investitorima – Hajla, Bogićević, Durmitor i Bjelasica.

Spajić je istakao da nema informaciju koji se projekat svidio Alabaru, te da on nije kandidovan kao kompanija koja predstavlja državu Emirate.

