Spajić: Gotovinsku rezervu obezbijedila prethodna vlada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gotovinska rezerva za ovu godinu obezbijeđena je odgovornim odnosom prethodne vlade prema javnim finansijama, saopštio je bivši ministart finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, u reagovanju na izvještaj agencije za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P).

„Od stotina miliona EUR minusa dođosmo do gotovinske rezerve za ovu godinu, koja je obezbijeđena kao rezultat našeg odgovornog odnosa prema javnim finansijama“, naveo je Spajić na svom Twitter nalogu.

S&P je potvrdio stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanja ocjene ‘B/B’.

U izvještaju se procjenjuje se da će Vladine gotovinske rezerve pokriti najveći dio njenog finansiranja u ovoj godini, kao i da će država imati konstruktivan odnos sa međunarodnim finansijskim institucijama, kako bi se uravnotežili svi nedostaci spoljnog finansiranja u narednoj godini.

