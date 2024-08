Spajić: Došlo je vrijeme da izgradimo auto-puteve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se svake godine gube životi zbog neizgrađenje infrastrukture, kazao je premijer Milojko Spajić i poručio da je došlo vrijeme da budu izgrađeni auto-putevi.

“Neko radi i trudi se, a neko se podsmijava da je “Spajić izvozao građane neizgrađenim putevima””, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

On je istakao da su neizgrađeni putevi tu preko 80 godina, a da tek sad popravljaju tu užasnu situaciju koju su zatekli.⁣

⁣

“Svake godine gubimo prvo živote, pa onda vrijeme i živce zbog neizgrađene infrastrukture u našoj zemlji. Došlo je vrijeme da izgradimo auto-puteve”, poručio je Spajić.

