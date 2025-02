Spajić: Do kraja sedmice očekujemo usvajanje budžeta i povećanje penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić kazao je da se do kraja sedmice očekuje usvajanje budžeta za ovu godinu i povećanje penzija u prosjeku oko 50 EUR.

“Takođe, srazmjerne penzije se dižu na minimalan nivo od 450 EUR, a ne 15-20 EUR koliko su do sad bile”, naveo je Spajić u objavi na mreži X.

Poslanici su danas završili raspravu o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a narednih dana na dnevnom redu zasijedanja naći će se i Predlog zakona o budžetu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS