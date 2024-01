Spajić: Crna Gora će ići i na tokijsku berzu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će u budućnosti ići i na tokijsku berzu, poručio je premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa zamjenicom predsjednika Daiwa banke i izvršnom direktoricom za Evropu i Ameriku, Keiko Taširo.

Spajić je istakao da je Japan jedina država na svijetu gdje su kamate i dalje na nula odsto, u jeku inflatornog talasa.

On je podsjetio da je Crna Gora do sada koristila London kao jedino tržište za finansiranje.

“Međutim, zajedno sa Daiwa-om, najboljom japanskom investicionom bankom za Samurai obveznice, i drugim lokalnim partnerima, naša zemlja će u budućnosti ići i na tokijsku berzu da diversifikuje izvore finansiranja, ali i da uštedi na izdacima za kamate”, naveo je Spajić na društvenoj mreži X.

On je kazao da se na japansko tržište teško ulazi.

“Ali kad se jednom uđe imate pouzdanog partnera dovijeka. Taširo je bila vrlo entuzijastična da bude uz nas na tom putu”, rekao je Spajić.

