Spajić: Budžet usvojiti što prije da bi mogli isplatiti uvećane penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić pozvao je Skupštinu da što prije usvoji budžet za narednu godinu, da bi u februaru mogle biti isplaćene uvećane penzije.

Spajić je, u intervjuu Televiziji Crne Gore, zamolio Skupštinu da usvoje budžet zbog građana, zbog penzionera, ukoliko je moguće i u decembru.

On je ukazao da će u januaru biti isplaćene decembarske penzije, koje su otprilike na istom nivou.

„Međutim, već od februara, odnosno januarskih penzija koje se isplaćuju u februaru, imaćemo potencijalno taj problem da budžet nije dovoljno veliki za isplate penzija, da bi isplatili uvećane penzije i da bi isplatili srazmjerne penzije koje smo obećali“, rekao je Spajić.

On je podsjetio da su obećali od 1. januara naredne godine da će svi građani koji primaju srazmjerne penzije imati minimalne penzije od 450 EUR.

„I to je nešto na što smo se obavezali. Ispunićemo to, međutim, budžet mora da prati”, kazao je Spajić, prenosi portal RTCG.

On je upozorio na ozbiljnost situacije, zato što privremeno finansiranje podrazumijeva da se jedna dvanaestina od budžeta iz ove godine izdvaja za mjesečne budžete u narednoj.

„Zbog toga, mislim da neće biti dovoljno novca u februaru i zbog toga bih molio Skupštinu da usvoje zbog naših građana, zbog penzionera, ukoliko je moguće u decembru“, naveo je Spajić.

Kako je rekao, to bi bila jedna jako lijepa poruka ne samo građanima, već i međunarodnim investitorima, da država jednostavno normalno funkcioniše i da niko nije jači od države.

Spajić je naglasio da opozicija ne može da blokira rad državnih institucija.

„Moraju nas pustiti da obavljamo svoj posao, zboga koga smo tu i zbog koga smo plaćeni”, kazao je Spajić i dodao da se nada da će sjednica parlamenta biti održana što prije.

On je rekao da je ovo demokratska vlast i da ne žele da gledaju scene nasilja ili neprimjerenog ponašanja u parlamentu.

Spajić je naglasio da nijesu reagovali iako je opozicija tri ili četiri puta blokirala parlament.

“Želimo da pošajemo poruku da je ovo slobodna država, da slobodno može da se izražavaju svi građani, uključujući poslanike. Ali sloboda govora ne može da uskraćuje drugome slobodu govora. U jednom trenutku, morate da kažete kad je dosta i kada država mora da krene da funkcioniše”, istakao je Spajić.

Prema njegovim riječima, zbog neusvajanja budžeta možda će postojati velika otežavajuća okolnost i što se tiče vraćanja starih dugova iz vremena prije 2020. godine, i nepovoljnog duga koji je napravila 43. Vlada sa užasnom kamatnom stopom od 12 odsto.

Spajić je naglasio da se sve dobre stvari koje treba da se dese naredne godine dovedene u pitanje, uključujući kapitalne projekte.

“Imaćemo sijaset problema. Želim i da kažem, privremeno finansiranje nije idealno, ali je i fantastična prilika da smanjite potrošnju. Kada smo u to ušli 2021. godine, tada sam bio ministar finansija, srezali smo neproduktivnu potrošnju za skoro 300 miliona“, rekao je Spajić.

On je naveo da je jedan od najbitnijijh razloga kako je to uspio, to što je bilo privremeno finansiranje, jer su pratili i kontrolisali potrošnju.

„Ima nekako i dobra strana tog finansiranja, možda se tome najviše raduje ministar finansija”, rekao je Spajić.

On je rekao da je baš taj rez 2021. godine bio takav da se potrošnja od toga nikada nije oporavila.

“U ovom trenutku, nema neke velike potrebe za tako velikim rezovima, upravo zato što imamo suficit”, naveo je premijer.

Spajić je potencirao da najveća žal zbog neusvajanja budžeta ostaje prema penzionerima, zbog uvećanih penzija.

“Stoga ponavljam iskreni poziv parlamentarcima da stvarno usvojimo budžet do kraja ove godine i stvarno iskreno želim da se to desi i želim negdje da budemo predvidiva, kredibilna država, koja pokazuje zrelost i umije da izađe iz svih polituičkih situacija”, rekao je Spajić.

Govoreći o projektu Velje brdo, Spajić je naglasio da useljenja nije najavio u prvoj polovini 2026. godine, ali jeste u toj godini.

On je kazao da je Prostorni plan neohodan za realizaciju projekta i apelovao na poslanike da ga usvoje.

“Znam da je trajala javna rasprava, bila je jednom, pa se ponavlja, ali ipak je bolje imati bilo kakav dokument, nego ga uopšte nemati. Hajde da ga usvojimo, pa ćemo ga mijenjati ako zatreba, jer su brojni projekti na čekanju”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, ako treba, Prostoni plan biće mijenjan i na godišnjem nivou.

Spajić smatra da se projektom “Velje brdo” ne zapostavlja sjever države.

Govoreći o sedmočasovnom radnom vremenu, on je rekao da je optimista da će se takav format dogovoriti vrlo brzo i da je važno da u svemu tome ne preskoče socijalne partnere.

“Imamo najzad smanjenje inflacije, u septembru i deflaciju, to vam govori da je ova akcija bila uspješna. Radićemo na tome da još smanjimo cijene”, kazao je Spajić.

On je najavio je i konkretizaciju ranije najavljene mjere, a to su robne rezerve Crne Gore.

Spajić je rekao da će naredne godine definitivno početi da se radi druga dionica auto-puta, ali vjerovatno i dio brze ceste oko Jaza i Grblja.

„A 12 drugih dionica treba da se gradi 2026. godine i imaćemo novca za sve to“, rekao je Spajić.

