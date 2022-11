Spajić: Budžet neodrživ i pored dobre namjere

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predloženi budžet za narednu godinu je neodrživ i pored dobre namjere onih koji su ga projektovali i politički je napravljen da bi srušio državu, saopštio je predsjednik pokreta Evropa sad, Milojko Spajić.

“Budžet je neodrživ i ne bi ga preporučili državi, pa ni tuđoj. Radi se o tome da su tekući rashodi veći od tekućih prihoda i vraćamo se u vrijeme DPS budžeta, kada smo se zaduživali 500 miliona i slično”, kazao je Spajić na konferenciji za novinare, prenosi portal RTCG.

On je ocijenio da su tvorci budžeta pokušali da na jedan lak način urade ono što su oni učinili sa programom Evropa sad.

“Mi smo prošle godine za Evropu sad imali 18 ili 19 zakona uz budžet, kako bi se sproveo. Uz ovaj budžet ide nula zakona, odnosno nula reformi”, poručio je Spajić.

Prema njegovim riječima, rebalans je dodao 200 miliona dodatne potrošnje bez pokrivenosti prihodima.

“To će dovesti do deficita tekućeg računa i imaćemo novo zaduženje naredne godine, a ona će do 2025. na godišnjem nivou biti i do milijardu EUR”, tvrdi Spajić.

U pokretu Evropi sad, kako je rekao, smatraju da je budžet politički napravljen da bi srušio državu, iako vjeruju u dobru namjeru, jer vide da su željeli da podignu socijalna davanja i za radnike u javnom sektoru.

“Ipak je jako loš za državu i nadamo se da će ga Vlada, uz pomoć Skupštine, svesti na normalnu mjeru”, kazao je Spajić.

Predstavnik pokreta Evropa sad, Branko Krvavac, je naglasio da se krenulo sa osnove koja nije dobra.

“Naredne godine planiran je deficit budžeta od 5,9 odsto. Zapravo imamo rast deficita od 5,9 bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 6,3 odsto 2025. godine. To znači samo nova zaduživanja, čak dvije milijarde u naredne tri godine”, zaključio je Krvavac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS