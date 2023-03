S&P potvrdio ocjenu kreditnog rejtinga države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za kreditni rejting Standard & Poor’s (S&P) potvrdila je stabilne izglede Crne Gore, uz zadržavanja ocjene ‘B/B’.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da taj resor pozdravlja potvrdu kreditnog rejtinga države, ocjenjujući da je to zadovoljavajući rezultat usred aktuelnih, globalnih i domaćih okolnosti, kao i potvrda da se Vlada odgovorno suočava sa datim izazovima.

U izvještaju S&P se navodi da bi se do poboljšanja rjetinga Crne Gore moglo doći u slučaju brže fiskalne konsolidacije, uz proširenje ekonomske baze, čime bi se ojačala otpornost na eksterne šokove. U ovom scenariju, očekivanja su da neto javni dug potencijalno bude ispod 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), uz ostvarenje primarnog suficita.

„Stabilni izgledi odražavaju očekivanja rejting agencije da će ekonomski rast Crne Gore i dalje biti podržan rastom u sektoru turizma, koji se održao i tokom trajanja ratnih dešavanja u Ukrajini“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su očekivanja da će fiskalni deficit i rizici platnog bilansa ostati pod kontrolom i da će ekonomski eksterni kanali finansiranja ostati otvoreni za sve preostale finansijske potrebe koje ispunjavaju domaće banke ili međunarodne finansijske institucije.

U izvještaju te kreditne agencije se navodi da je realna stopa rasta BDP-a Crne Gore iznosila oko sedam odsto u prošloj godini, dok su očekivanja da će rast biti usporen tokom ove godine.

„Očekivanja su da će se deficit države povećati na 4,75 odsto BDP-a ove godine, usljed subvencija države u cilju ublažavanja efekata krize koji su uticali na rast troškova života“, navodi se u saopštenju.

Procjenjuje se da će sektor turizma tokom ove godine dostići isti nivo koji je ostvaren u toku rekordne sezone 2019. godine.

„Predviđanja su da će crnogorska ekonomija nastaviti sa privlačenjem priliva stranih direktnih investicija (SDI) od oko deset odsto BDP-a ove godine koje će biti prevashodno usmjerene na ugostiteljstvo, nekretnine i energetske projekte“, kazali su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su ocijenili da će očuvanje kreditnog rejtinga-najznačajnijeg ekonomskog parametra države, pored sigurnosti domaćem bankarskom sektoru i zainteresovanim investitorima, dati pozitivne implikacije i na status države kod međunarodnih finansijskih institucija i njenu pregovaračku poziciju prilikom ugovaranja kreditnih aranžmana, usljed složenih uslova izazvanih ekonomskim potresima na globalnom nivou.

