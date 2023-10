Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 pao više od jedan odsto, kao i Nasdaq indeks, jer ponovo rastu prinosi na američke državne obveznice, a ulagači plaše zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku.

Dow Jones je oslabio 0,98 odsto, na 33.665 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,34 odsto na 4.314 bodova, a Nasdaq indeks 1,62 odsto, na 13.314 bodova, prenosi Hrportfolio.

Ulagače je na oprez naveo novi rast prinosa na državne obveznice, jer bolji nego što se očekivalo ekonomski podaci podržavaju tezu da bi inflacija mogla ostati povišena, pa bi i kamatne stope američke centralne banke ostale povišene duže nego što se očekivalo.

Viši prinosi na obveznice smanjuju privlačnost dionica, jer ulagačima nude dobre prinose bez ikakvog rizika.

Ulagači nijesu skloni riziku i zbog toga što se plaše eskalacije sukoba između Izraela i Palestinaca nakon vazdušnog napada na bolnicu u Gazi u kojoj je poginulo nekoliko stotina Palestinaca.

Lokalne vlasti tvrde da je to učinio Izrael, dok Izrael tvrdi da je to učinila palestinska organizacija Islamski džihad.

Ulagači se nadaju da bi se situacija mogla smiriti nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden posjetio Izrael.

I dok rast prinosa pritišće tržište, podršku mu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati većine banaka i kompanija.

Zbog toga su analitičari povećali procjene, pa sada očekuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle više od dva odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se prije sedmicu očekivao rast od 1,3 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,14 odsto, na 7.558 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,03 odsto, na 15.094 boda, a pariski CAC 0,91 odsto, na 6.965 bodova.

