Socijalna sigurnost građana da bude na prvom mjestu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija trebalo bi da još jednom razmotri inicijativu za smanjenje akciza na gorivo, jer socijalna sigurnost građana treba da bude na prvom mjestu, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

“Vjerujemo da smo, kao država socijalne pravde, što je i naša ustavna obaveza, dužni da vodimo računa o socijalnom statusu građana”, navodi se u saopštenju MKI.

MKI se, prema riječima njegovih predstavnika, upućujući inicijativu za umanjenje akciza na gorivo Ministarstvu finansija, isključivo rukovodilo brigom o socijalnoj sigurnosti građana, kao i održivosti i konkurentnosti privrede u svjetlu kontinuiranog povećanja cijena nafte na globalnom tržištu.

Iz MKI su podsjetili da na to imaju puno pravo, jer je taj resor nadležan za utvrđivanje cijena nafte i naftinih derivata i uređenje tržišta energentima.

“Svjedoci smo da poskupljenja goriva stvaraju snažan inflatorni pritisak sa negativnim ekonomskim i socijalnim posljedicama za građane i privredu. Zato smo, imajući u vidu već ustanovljenu praksu da je u situaciji kada su cijene nafte i naftinih derivata dostigle veoma visok nivo Vlada već koristila ovakav mehanizam za amortizaciju inflatornih udara, predložili kolegama iz Ministarstva finansija da, vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti, razmotre mogućnosti da se usklađivanjem akcizne politike amortizuje rast cijena nafte i njegov uticaj na socijalnu sigurnost građana i privrede”, kazali su iz MKI.

Stoga, kako su naveli, stav Ministarstva finansija kojim se, indirektno, odbija inicijativa MKI, žele da razumiju kao profesionalan i vjeruju da je zauzet nakon što su podrobno analizirani svi aspekti poskupljenja cijena nafte i uticaja eventualnog umanjenja akciza na budžet i fiskalnu stabilnost.

Iz MKI su pozvali Ministarstvo finansija da se još jednom razmotri ova inicijativa, jer vjeruju da je država, koja teži socijalnoj pravdi, što je i ustavna obaveza, dužna da vodi računa o socijalnom statusu građana.

“Istovremeno nas veoma čudi krajnje neprofesionalan, politički stav iz Ministarstva finansija, u vezi sa “inspiracijom” naše inicijative, jer posao zaposlenih u ministarstvima nije da tumače čime su inspirisane inicijative podnesene od kolega iz drugih ministarstava, već da ih sa dužnom pažnjom, a ne paušalno, sagledavaju i prema njima se profesionalno određuju, vodeći računa o najboljem interesu građana i države. Kada bismo se, kao kolege iz Ministarstva finansija, bavili politikom, mogli bismo pitati da li je upravo glasovima Demokratske partije socijalista (DPS) izabrana 43. Vlada, pa i ministar finansija, ali ćemo, ipak, ostati profesionalni, a politiku ostaviti političarima”, dodali su iz MKI.

Iz Ministarstva finansija su ranije kazali da ih raduje koordinisana inicijativa DPS-a i ministra kapitalnih investicija, Ervina Ibrahimovića, čemu će posvetiti dužnu pažnju.

“Imajući u vidu da Ministarstvo finansija mjesecima svakodnevno analizira tržište naftnih derivata i cijena, očekujemo da će ministar Ibrahimović na sjednici Vlade direktno obrazložiti analizu u cilju traženja optimalnog rješenja, kako za budžet države tako i za građane i privredu”, saopšteno je Vijestima ranije iz resora finansija koji vodi ministar Aleksandar Damjanović.

