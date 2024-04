SNP zahtijeva hitne mjere protiv monopola

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozdravila je reakciju Agencije za zaštitu konkurencije, koja je pokrenula istragu telekomunikacionih operatora zbog dogovaranja cijena usluga i pozvala Ministarstvo ekonomskog razvoja da se uključi.

Poslanica SNP-a, Slađana Kaluđerović pozdravila je reakciju Agencije za zaštitu konkurencije i kazala da je na taj problem ukazivala prethodnih dana na Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

“Reakcija Agencije je dokaz da javno i uporno ukazivanje na probleme donosi efekat i bržu reakciju nadležnih institucija, čime kao država šaljemo jasnu poruku monopolistima i oligopolistima – da ne mogu raditi šta im je volja, pod okriljem zakonskih okvira, koristeći činjenicu da je dogovornu konkurenciju teško dokazati i radeći time direktno na štetu građana i države Crne Gore”, smatra Kaluđerović.

Ona je pozvala i Ministarstvo ekonomskog razvoja da se aktivno uključi u sprečavanje monopolskog i nepoštenog ponašanja na tržištu mobilnih komunikacija u Crnoj Gori.

“Veoma je važno da se hitno preduzmu mjere kako bi se spriječili direktni negativni efekti monopolskog i lihvarskog ponašanja u Crnoj Gori na finansijsko stanje građana”, navela je Kaluđerović.

Prema njenim riječima, otvoreno, pošteno i transparentno tržište sa jednakim mogućnostima za sve njegove aktere i zaštita građana od zloupotreba, zapravo je pitanje socijalne pravde, na kojoj SNP i baštini svoje bitisanje na političkoj sceni Crne Gore.

