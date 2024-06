Snažna podrška evropskih menadžera naporima Crne Gore za članstvo u EU

Kopenhagen, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Asocijacije menadžera (AMM), Budimir Raičković, učestvovao je na Generalnoj Skupštini Evropske konfederacije menadžera (CEC), gdje je istaknuta snažna podrška naporima Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Generalna Skupština, koja je održana u Kopenhagenu, je za predsjednika izabrala Maxime Legranda iz Francuske, a za generalnog sekretara Torkilda Justesena iz Danske.

Odlukom CEC-a, AMM je dobila dva mjesta u Administrativnom savjetu.

CEC je formiran 1951. godine od francuske, njemačke i italijanske konfederacije menadžera i rukovodilaca.

“Uzimajući u obzir da ova organizacija predstavlja snažan i uticajan glas od preko milion evropskih menadžera, onda je posebno jasno koliko uvažavanje sa njenom pozicijom u Administrativnom savjetu ima AMM kao crnogorska krovna liderska i menadžerska organizacija”, navodi se u saopštenju AMM.

Generalna skupstina CEC-a se na inicijativu Raičkovića osvrnula na aktuelne napore i rezultate koje čini Crna Gora na planu punonopravnog članstva u EU, kao i na značaj tog pristupanja za poslovnu zajednicu.

“Tom prilikom najviši organ ove organizacije je pozdravio postignute rezultate Crne Gore i iskazao punu i nepodijeljenu podršku crnogorskim kolegama i njihovoj državi na ubrzanom putu ka ispunjenju tog cilja”, dodaje se u saopštenju.

Drugi dan rada, između ostalog, bio je posvećen i temama liderstva, vještačke inteligencije, zelene i digitalne tranzicije.

Takođe, jedna od fokus tema su bili predstojeći izbori za Evropski parlament, kao i očekivanja od budućeg sastava Evropske komisije.

Domaćin Generalne Skupštine je bila danska Asocijacija menadžera Ledarna.

