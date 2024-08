Snažan sedmični rast cijena nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su prošle sedmice više od 3,5 odsto, najviše zahvaljujući nadi trgovaca da bi potražnja u najvećim svjetskim ekonomijama uskoro mogla da ojača.

Na londonskom tržištu, cijena barela je porasla više od 3,5 odsto na 79,66 USD, dok je u Njujorku barel poskupio više od četiri odsto na 76,84 USD.

Trgovce su ohrabrili podaci koji ukazuju na solidan rast najvećih svjetskih ekonomija, prenosi SEEbiz.

Između ostalih, objavljeno je da je sedmicu ranije broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pao na sedmičnom nivou, što je ublažilo strahovanja od recesije u najvećoj svjetskoj privredi.

Podršku cijenama pružio je i podatak o blagom jačanju inflacije u Kini, što bi moglo značiti da se oporavlja potražnja u drugoj po veličini svjetskoj privredi i najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Cijene nafte podržava i geopolitička napetost na Bliskom istoku, gdje prijeti rizik od eskalacije sukoba.

