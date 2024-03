Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Aerodroma Crne Gore smijenio je Vladana Draškovića sa pozicije izvršnog direktora kompanije.

Iz Odbora direktora Aerodroma Crne Gore saopštili su da će vršilac dužnosti izvršnog direktora kompanije biti Petar Radulović.

