SMATSA: Optužbe Sindikata Kontrole letjenja besmislene i tendenciozne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Optužbe Sindikata Kontrole letjenja na račun kompanije i rukovodstva su besmislene i tendenciozne, saopšteno je iz Kontrole letjenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

Sindikat Kontrole letjenja najavio je ranije danas štrajk upozorenja za 26. oktobar od 17 do 18 sati, zbog, kako je istaknuto, nezadovoljstva nizom odluka rukovodstva kompanije, među kojima je i odbijanje da započne pregovore o zaključenju novog Kolektivnog ugovora, prenose Vijesti.

“Netačne su tvrdnje Sindikata Kontrole letjenja da je rukovodstvo SMATSA odbilo vođenje pregovora o zaključivanju novog Kolektivnog ugovora”, navodi se u saopštenju.

Iz SMATSA-e su izrazili spremnost kao poslodavca da te pregovore otpočne bez odlaganja, a u skladu sa propisima država koje su osnivači SMATSA.

Kako je saopšteno, besmislene i tendenciozne su tvrdnje Sindikata Kontrole letjenja da je radnike koji žele da stupe u štrajk upozorenja, rukovodstvo SMATSA satjeralo u ćošak pravnim nasiljem koje se ogleda u izbacivanju iz Kolektivnog ugovora.

“Kolektivni ugovor, čija je primjena u septembru produžena, nije ni na jedan način umanjio dosadašnja prava zaposlenih, a pogotovo nije usmjeren protiv interesa Srbije, kako to navodi Sindikat Kontrole letenja. Prava iz postojećeg Kolektivnog ugovora ostvaruju podjednako, kako zaposleni koji su članovi Sindikata Kongtrole letjenja, tako i zaposleni koji su članovi drugog reprezentativnog sindikata – Nezavisnog sindikata Kontrole letjenja”, navodi se u saopštenju.

Oni su rekli da u skladu sa odredbama Zakona o radu, prava iz Kolektivnog ugovora ostvaruju i svi ostali zaposleni u SMATSA koji nijesu članovi nijednog sindikata.

“Zahtjev Sindikate Kontrole letjenje da SMATSA poštuje i primjenjuje Finasijski plan je apsolutno besmislen, pošto SMATSA sve poslovne aktivnosti sprovodi u skladu sa Finansijskim planom SMATSA za ovu godinu. Na sadržinu Finansijskog plana za ovu godinu, saglasnost su dale vlade Srbije i Crne Gore”, piše u saopštenju.

Dodaje se da je zahtjev Sindikata Kontrole letjenja za uvećanje troškovne baze najmanje 12 odsto u odnosu na ovu godinu “tema koja ni u jednoj državi svijeta nije predmet kolektivnog pregovaranja i ne obuhvata sindikalnu borbu za prava zaposlenih, već predstavlja direktno miješanje u vođenje poslovne politike privrednog društva SMATSA i ostvarivanje javnog interesa u oblasti vazdušnog saobraćaja država osnivača.

“Prilikom planiranja troškova poslovanja za narednu finansijsku godinu, rukovodstvo SMATSA dosljedno primijenjuje odredbe međunarodnih i nacionalnih propisa koje se odnose na SMATSA, usklađuje te troškove sa realnim i održivim prihodima, a sve kako bi se održala finansijska stabilnost poslovanja i pratila odgovorna fiskalna politika vlada država osnivača kompanije”, navodi se u saopštenju.

Rukovodstvo SMATSA će, kao i uvijek do sada, u saradnji sa predstavnicima osnivača i nadležnim državnim organima, voditi brigu o, kako se zaključuje, odgovornom poslovanju kompanije i o efikasnom ostvarivanju javnog interesa Srbije i Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

