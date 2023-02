Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Advokatica Aerdoroma Crne Gore, Marija Radulović, kazala je da su čvrsto uvjereni da će nadležni državni organi slučaj zamjenika izvršnog direktora te kompanije, Petra Radulovića, riješiti cijeneći dokaze, a ne pod uticajem učestalih javnih pritisaka pojedinaca.

“Rukovodeći se najvišim profesionalnim principima i standardima, čvrsto smo uvjereni da će nadležni državni organi ovaj slučaj riješiti cijeneći dokaze, a ne pod uticajem učestalih javnih pritisaka pojedinaca, kojima u kontinuitetu pokušavaju da utiču na donosioce odluka”, navodi se u reagovanju advokatice Aerodroma, nakon pojedinih medijskih navoda.

Ona je rekla da su uvjereni da neće uroditi plodom jasna namjera tih pojedinaca da ovaj slučaj iz sudnice izmjeste u medije.

“Zato ističem da moj klijent, uprkos tome što je izložen napadima sa različitih adresa, neće učestvovati u prizemnom javnom ‘ratu’ u kog pojedinci uporno nastoje da ga uvuku, već će pravdu, kao i do sada, tražiti isključivo u institucijama države Crne Gore”, navodi se u reagovanju.

Ona je podsjetila da je u toku postupak tokom kojeg će se utvrditi istina – da Petar Radulović nije počinio nikakvo krivično djelo.

To su, kako je dodala, dobronamjerni čitaoci mogli da utvrde i iz obavještenja Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), u kom se navodi da u ovom slučaju nema posla za njih, a da, kako takođe piše, u slučaju da “eventualno” postoji sumnja, to treba da provjeri Osnovno državno tužilaštvo (ODT) kojem su, kako navodi, kao i svim ostalim državnim organima, na raspolaganju 100 odsto.

“Nakon što u sudskom postupku dođemo do istine, zadovoljenje za štetu koja se nanosi Petru Raduloviću potražićemo u odvojenom procesu i time ćemo konačno staviti tačku na orkestriranu harangu koja se u kontinuitetu, i sa ciljem uticaja na pravosudne organe, vodi protiv njega i šteti ugledu kompanije”, zaključuje se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS