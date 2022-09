Sljedeće godine tri puta veća sredstva za podršku pčelarima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković najavio je da će sredstva za podršku pčelarima naredne godine biti najmanje tri puta veća.

Iz PG biroa saopšteno je da je Vuković danas otvorio manifestaciju Dani pčelarstva na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Vuković je istakao da je Glavni grad, prepoznajući potencijal pčelarstva, odlučio da proizvođače podrži značajnim sredstvima kako bi unaprijedili proizvodnju.

On je kazao da je manifestacija sjajna prilika za promociju proizvoda koji nastaju ne samo u Podgorici, nego u različitim djelovima Crne Gore, kao i da se ukaže na potencijal koji je vezan uz proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.

“Siguran sam da ćemo o proizvodnji meda u Crnoj Gori sve manje govoriti kao o vrsti hobija ili onoga što je vezano uz jednu grupu entuzijasta, a sve više kao o ozbiljnoj poslovnoj prilici i šansi za zapošljavanje i ekonomski napredak, ali i turističku promociju Podgorice i Crne Gore”, naveo je Vuković.

On je rekao da su proizvodnju meda i saradnju sa udruženjem “Crnogorska pčela” razumjeli upravo na taj način i da su se proteklih nekoliko godina trudili da im budu podrška u mjeri mogućeg.

Vuković je kazao da već ove godine imaju mnogo značajniju podršku tom klasteru.

“Zapravo, prvi put u budžetu Glavnog grada predviđena je stavka namijenjena ljudima koji se bave proizvodnjom meda u Podgorici”, rekao je Vuković i dodao da će taj iznos predlogom budžeta za narednu godinu biti najmanje tri puta veći nego što je to slučaj ove.

On je rekao da se nada da će veliki broj građana Podgorice posjetiti manifestaciju i probati sjajne proizvode.

“Gradska uprava će nastaviti da podržava proizvođače i njihov rad”, poručio je Vuković.

Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu Miroslav Cimbaljević kazao je da je pčelarstvo prepoznato kao grana koja je veoma bitna za razvoj poljoprivrede i da će resorno Ministarstvo sa posebnom pažnjom pratiti razvoj te oblasti u Crnoj Gori.

Predsjednik udruženja “Crnogorska pčela” Miloje Vujašević zahvalio je Glavnom gradu i resornom Ministarstvu na značajnim naporima koje ulažu kako bi unaprijedili položaj pčelara.

On je zahvalio pčelarima izlagačima što su učešćem značajno doprinijeli manifestaciji.

Iz Glavnog grada poručili su da će nastaviti da podržavaju unapređenje položaja ne samo prčelara, već svih poljoprivrednika u Podgorici.

