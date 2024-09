Skupština raspravlja o više zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je počela objedinjenu raspravu o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kao i o Predlogu zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze.

Ministar finansija, Novica Vuković, je obrazlažući Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kazao da se uvodi pravo na oslobađanje od poreza na dobit za preduzeća koja reinvestiraju sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, kao i za preduzeća koja ulažu sredstva u druge subjekte poljopivredne djelatnosti, na način da im se obračunati porez umanji za iznos sredstava koja su reinvestirana, odnosno uložena.

Takođe, izvršiće se preciznije definisanje izdataka preduzeća koja se priznaju na teret rashoda, odnosno da se izdaci za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, zaštitu životne sredine, kao i izdaci dati ustanovama, odnosno pružaocima usluga socijalne i dječije zaštite, priznaju kao rashod najviše do 3,5 odsto ukupnog prihoda.

“Predložena zakonska rješenja imaju za cilj jačanje konkurentnosti poljoprivredne djelatnosti, povećanje broja poljoprivrednih proizvođača, kao i povećanje zaposlenosti domaće radne snage u ovoj oblasti. Uvođenjem ovih podsticaja, državni budžet se odriče od dijela prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica”, objasnio je Vuković.

Razlozi za donošenje Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze sadržani su u namjeri Vlade da predloži zakonsko rješenje koje će poreskim obveznicima koji imaju evidentiran poreski dug omogućiti otpis obračunate kamate ukoliko osnovni dug izmire u zakonom predviđenom roku.

Poslanik Pokreta Evropa sad, Darko Dragović, kazao je da se raspravlja o dva propisa koji imaju pozitivne efekte kako na sveukupnu privredu, tako i na stanovništvo.

Kada je riječ o Predlogu zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze, Dragović je objasnio da osim što je to značajno za privredu i stanovništvo, to će uticati i na stabilnost javnih prihoda i smanjenje poreskog duga, kako po osnovu glavnice tako i kamata.

„Ovo nije novina u sistemu, ovakvi propisi su i ranije donošeni. Problem naplate dospjelih poreskih potraživanja nije samo problem Crne Gore, nego i zemalja u okruženju. Takođe, već smo upoznati sa pozitivnim efektima ovakvih poreskih mjera“, rekao je Dragović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Rakočević, kazao je da očekuje da će, nakon rasprave, doći do korekcija u nekim od predloženih zakona iz seta propisa vezanih za program Evropa sad 2.

On tvrdi da program Evropa sad 2 neće doprinijeti boljem standardu života građana.

„Evropa sad 2 i u kratkom i u dugom roku će obezvrijediti i sniziti životni standard građana. Zastanite i napravite korak unazad i dajte viziju realnog i održivog razvoja Crne Gore. Jedina stvar koju možemo podržati je zakon koji se tiče otpisa kamata, jer je taj model prepisan iz 2014. i 2015. godine“, rekao je Rakočević.

Poslanik Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, kazao je da Vlada daje predlog koji stimuliše neplaćanje poreza.

„Svima koji ne plaćaju porez dajete olakšice. Šaljete građanima poruku da ne plaćaju porez. Mislite da je to stimulativno, ja ne mislim“, rekao je Abazović.

Taj predlog je, kako je rekao, bio gotov i godinama je stajao u fioci.

„Rekli ste i da nema povećanja PDV-a, a sada ste najavili povećanje PDV-a za turizam“, dodao je Abazović.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS), Mirsad Nurković, ocijenio je da oba predložena zakona, o kojima se danas raspravlja, imaju zajednički cilj, a to je poboljšanje poslovnog okruženja i smanjenje poreskog duga.

„Usvajanje ovih zakona je dio šireg pristupa Vlade u rješavanju strukturalnih problema koje ima Vlada i ukupna fiskalna politika. Država prepoznaje poteškoće sa kojima se suočavaju građani, ali i preuzima odgovornost u tom segmentu“, poručio je Nurković.

On je naveo da će otpis kamate predstavljati olakšicu za privredu, ali i priliku za reinvestiranje.

„Imamo poreske obaveze koje imamo. Ovo nije želja, ni praksa u sistemu, već nešto što je iznuđeno rješenje da se pokuša u određenoj mjeri naplatiti što se može naplatiti, a ne da bude praksa u narednom periodu“, rekao je Nurković.

Skupština bi danas, kako je ranije najavljeno, trebalo da obavi i objedinjenu raspravu o Predlogu izmjena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kao i o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o radu. Poslanici će raspravljati i o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu.

