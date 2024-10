Skupština izglasala Zakon o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je ponovo usvojila Zakon o elektronskim komunikacijama, kao i izmjene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Za Zakon o elektronskim komunikacijama i prateće amandmane su glasala 53 poslanika, dok zeleno svjetlo nijesu dobile dva amandmana koje su predložili poslanici Građanskog pokreta URA, prenose Vijesti.

Izmjene Zakona o autorskim pravima su usvojene sa 54 glasa poslanika, od kojih su svi bili “za”, a usvojeni su i svi amandmani.

Zakonom o elektronskim komunikacijama se uređuje taj sektor, a cilj je postizanje usaglašenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i zatvaranje poglavlja deset. Njime se mijenja i način izbora Savjeta Agencije za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost.

Vlada je predlog tog Zakona utvrdila na telefonskoj sjednici 16. septembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS