Skijaška sezona počela u otežanim uslovima

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Na skijalištu Savin kuk, skijaška sezona je počela danas, ali u otežanim uslovima, saopštio je direktor skijališta Marinko Purić.

On je Radiju Crne Gore kazao da je zbog nevremena u funkciji samo dio skijaške infrastrukture.

Snijeg na Žabljaku prelazi visinu od pola metra, dok u visočijim planinskim selima, snijeg se približio visini od jednog metra.

„Danas je zvanično otvorena skijaška sezona, dan je zatvoren, vidljivost je ograničena, ali mali lift i mala staza rade. Snijega ima dovoljno, od pola metra u podnožju staze, a u gornjem dijelu i znatno više. S obzirom na vremenske uslove ima i skijaša”, rekao je Purić.

Purić je najavio da će sa smirivanjem nevremena cijelo skijalište biti u funkciji, prenosi portal RTCG.

Snijeg koji je sa nestrpljenjem čekao turistički Žabljak, donio je dosta problema vozačima. Zbog obilnih padavina vidljivost je svedena na minimum.

Mehanizacija Komunalnog preduzeća čisti snijeg sa gradskih ulica i prigradskih puteva, ali zbog jakih padavina kretanje je otežano i vozilima i pješacima.

Durmitorska sela su zavijana. Snabdijevanje strujom i na gradskom i na seoskom području je redovno.

