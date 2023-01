Skijališta u Kolašinu posjetilo oko šest hiljada turista

Podgorica, (MINA) – Skijališta u Kolašinu je prethodnog vikenda, kada je i zvanično je počela skijaška sezona u Crnoj Gori, posjetilo oko šest hiljada turista, od čega oko dvije hiljade skijaša, kazala je portparolka Nacionalne turističke organizacije (NTO) Milena Vujović.

Vujović je, u emisiji “Takulin” na Gradskoj televiziji rekla da su to nezvanični podaci.

“Poslije nekog perioda imaćemo i zvanične podatke i prihode pa ćemo vidjeti efekte ovog prvog dijela sezone”, rekla je Vujović.

Ona je kazala da je tokom novogodišnjih praznika na sjeveru bila dobra posjećenost, a da je, prema podacima Ski centra u Kolašinu, taj grad ugostio oko tri hiljade posjetilaca, prenosi portal Gradski.me.

“Sigurna sam da je trud lokalnih turističkih organizacija (TO), dobri programi i manifestacije obezbjedio tako dobru posjećenost. Imajući u vidu da nije bilo snijega to su zaista dobri podaci”, saopštila je Vujović.

Prema njenim riječima, oni su to nadomjestili nekim drugim aktivnostima, manifestacijama, a sredinom januara organizovan je Kolašin Winter Art tokom kojeg su nastupili najbolji gitaristi.

“Strahovali smo da će doći do otkazivanja rezervacija ali vremenski uslovi su nam išli na ruku krajem mjeseca i iskrenose nadam da će se situacija nastaviti i da ćemo imati dužu zimsku sezonu kada možemo nadomjestiti eventuane gubitke”, kazala je Vujović.

Ona je kazala da im na ruku idu i đački odmori i raspust tokom februara u regionu odakle očekuje veći broj turista u februaru.

Kako je saopštila, zimska turistička sezona je počela odlično i najveće zasluge idu programima tokom novogodišnjih praznika.

Prema riječima Vujović, svi su se uželjeli dobrog organizovanog dočeka Nove godine nakon dvije godine korona pandemije.

“Sigurna sam da nam je to išlo na ruku i da su svi željno iščekivali da saznaju koji će izvođači nastupiti. Imena poput Zdravka Čolića, Dina Merlina, Željka Bebeka, Van goga osigurali su dobru posjećenost”, smatra Vujović.

Ona je kazala da, prema podacima koje lokalne TO dostavljaju NTO svakog četvrtka u Crnoj Gori je 30. decembra boravilo oko 24 hiljade turista.

Kako je dodala, to je za 122 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a duplo više u odnosu na isti period rekordne 2019. godine.

“To su odlični podaci”, istakla je Vujović.

Ona je kazala da je najveći broj turista iz regiona – Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i Albanije, Kosova i Makedonije.

“Kada je riječ o drugim inostranim tržištima moram spomenuti Tursku, Veliku Britaniju i Njemačku, a za zimsku turističku ponudu Crne Gore veliko interesovanje postoji i iz Skandinavskih i Baltičkih zemalja, te Češke i Poljske”, naglasila je Vujović.

Ona je kazala da je Crna Gora sve više prepoznata kao cjelogodišnja destinacija, dodajući da gosti iz regiona čine najveći broj turista dokaz je da smo konkurentni ski centrima u regionu.

Kako je napomenula, na unapređenju smještajnih kapaciteta.

“Već su napravljeni neki koraci na tom polju. Swissotel je juče najavio otvaranje u oktobru što je značajan korak koji će Crnu Goru rangirati na mapi evropskih destinacija za zimsku turističku sezonu”, smatra Vujović.

Ona je podsjetila da je NTO u saradnji sa TO Podgorice, Privrednom komorom i skijalištima Crne Gore organzovala besplatan prevoz od Podgorice do skijališta Ski centra Kolašin 1600 za sve zainteresovane građane i turiste.

Kako je kazala, kreće se utorkom i četvrtkom od hotela Podgorica do ski centra Kolašin 1600.

“Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 020 667 535, a maloljetnici moraju imati pratnju. Interesovanje je veliko. Danas su bila zauzeta sva mjesta i imamo najave za četvrtak”, kazala je Vujović.

