Ski centar Lokve proradiće poslije tri godine

Berane, (MINA-BUSINESS) – Skijališta Ski centra Lokve kod Berana će, poslije tri godine pauze, biti spremna za skijašku sezonu, ukoliko vremenske prilike budu išle na ruku i bijelog pokrivača bude u doboljnim količinama.

Jedan od vlasnika ski centra, Dejan Guberinić, kazao je portalu RTCG da su odlučili da ove godine, uprkos neriješenim administrativnim barijerama, stave skijališta u funkciju.

“Mnogo građana nas zove i interesuje se hoće li skijalište raditi. Pošto Hotel Lokve još nismo u poptunosti reknstruisali, imamo odličnu saradnju sa ugostiteljima koji su na Lokvama izgradili solidne kapacitete, tako da ćemo pokušati da svima izađemo u susret i da ove sezone radimo“, rekao je Guberinić.

On je dodalo da će u funkciji biti žičara dvosjedežnica i glavna staza, ski lift na stazi u takozvanoj Skrivena, kao bebi lift.

“Odradili smo sve pripreme. Dugo smo brat i ja razmišljali i odlučili da poslije tri godine pauze, stavimo skijališta u funkciju“, naveo je Guberinić.

Braća Guberinić očekuju da se pored skijaške sezone uporedo konačno rješavaju neke administrativne barijere.

Guberinić očekuje od resornog ministarstva i Direkcije za nekretnine da im omoguće takozvano upisivanje službenosti na parcelama, kako ne bi morali da čekaju i pojedinačno skupljaju saglasnosti za pripremu staza od 20-ak vlasnika zemljišta na kojima se nalaze skijaške staze.

“U principu imamo korektne odnose sa vlasnicima zemljišta, ali skijalište je javno dobro, a njih je 20-ak i ne možemo ići od jednog do drugog da tražimo saglasnaost za pripreme za sezonu“, objasnio je Guberinić.

On je kazao da od sudbine skijališta zavise i dalji radovi na rekonstrukciji istoimenog hotela.

“Negdje se, da li slučajno, zagubila papirologija vezana za ovo skijalište, i ono trenutno kao da ne postoji. Kako je to moguće, i kako ga je bilo moguće izgraditi u vrijeme SFRJ, a da sada nema dokumentacije, to je posebno pitanje. Nešto od dokumentacije u međuvremenu smo našli“, kazao je Guberinić.

Poslije deceniju i po propadanja Ski centar Lokve sa istoimenim hotelom, koji je nekada radio u sklopu hotelsko turističkog preduzeća (HTP) Berane, kupili su braća Guberinić iz tog grada, sa velikim planovima za njegovu zimsku i ljetnju valorizaciju.

Taj ski centar nalazi se na planini Cmiljevici, na nadmorskoj visini od 1350 do 1800 metara.

Hotel je lociran odmah pored magistralnog puta za Rožaje, na 40-om kilometru od Berana. Otvoren je u prvoj polovini 80-ih godina prošlog vijeka i to je bilo vrijeme pravog procvata. Tada je predstavljao tek otkriveni biser, posebno za turiste iz Vojvodine, koji su, skupa sa Berancima, podigli i čitavo vikend naselje u njegovoj neposrednoj blizini.

Uspijevao je da radi i 90-ih godina, u vremenima krize i inflacije, sve do rata na Kosovu, kada su u hotel smještene izbjeglice. Istina, od novca dobijenog izdavanjem hotela na Cmiljevici i u Andrijevici, u teškim i siromašnim godinama, preživljavalo je kompletno hotelsko-turističko preduzeće.

Zato je 2003. godine privatizacija ove kompanije dočekana sa velikim nadama, ali se ispostavilo da društvo okupljeno oko firme Euroturist GMBH nije bilo ozbiljno. Sve je vrlo brzo otišlo na doboš i pod bankarske zapljene.

Ski centar Lokve je poslije toga, 2006. godine, još jednom promijenio vlasnika, izvjensog Rusa Alena Alikova, ali ni on nije ispunio bajkolika obećanja.

Lokal-patriotski vezani za Berane i ovo skijalište, Guberinići su u startu imali velike planove, ali su se pojavili problemi sa vlasnicima zemljišta na kojima se nalaze staze. Oni ne žele nikom da uskrate pravo na imovinu, samo traže da država po Zakonu o skijalištima upiše službenost nad tim stazama, da bi oni zimi migli da ih koriste.

Ski centar Lokve ima značajne prednosti u odnosu na druge zimske centre, prije svega zbog svog mjesta, odmah uz magistralni put Berane – Rožaje, i dalje prema Srbiji, koji nikada nije zatvoren za saobraćaj.

Do njega se iz Berana stiže za 15 minuta, koliko je potrebno i iz pravca Rožaja. Ovaj ski centar za sada je opremljen žičarom koja se na vrhu nastavlja sa dva ski lifta, ukupnog kapaciteta hiljadu skijaša na sat.

Dužina postojećih staza je oko pet kilometara. Novi vlasnici imaju mogućnosti da šire kapacitete i otvaraju nove ski staze i uspinjače, ako se posao u koji su ušli pokaže rentabilnim i riješe administrativne barijere.

Braća Guberinić tvrde da hotel Lokve i istoimeni ski centar nijesu uzeli za prepordaju, kao što su to činili kupci prije njih. Njihovi planovi za turističku valorizaciju planine Cmiljevice djeluju ubjedljivo i nijesu nerealni.

