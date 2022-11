Sjutra štrajk zaposlenih u Crnogorskom Telekomu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaposleni u Crnogorskom Telekomu stupiće sjutra u štrajk kako bi zaštitili svoja radna i egzistencijalna prava od, kako su kazali, kontinuiteta dokazanih nezakonitosti i bahatog ponašanja menadžmenta.

Iz Štrajkačkog odbora su rekli da menadžment od 2019. godine preduzima brojne aktivnosti suprotne zakonu sa ciljem ukidanja stečenih prava zaposlenih sadržanih u Kolektivnom ugovoru, a posebno s ciljem eliminisanja socijalnog dijaloga i uloge Sindikata.

„Imajući u vidu da nas prati glas da radimo u jednoj od najprofitabilnijih kompanija u Crnoj Gori, što je istina, važno nam je da crnogorska javnost zna da uprkos ostvarivanju tako visokog profita, zaposlenima od 2008. godine pa do danas nije povećana cijena rada u Crnogorskom Telekomu“, navodi se u saopštenju.

Čak i sada, i pored činjenice da je u tom periodu inflacija dostigla iznos 48 odsto, menadžment, kako su rekli, ostaje gluv na njihove zahtjeve i smatra ih neopravdanim.

„Zbog toga su zarade i standard zaposlenih prepolovljeni, dok menadžment i dalje pokušava da uštedama na teret zaposlenih poveća profit vlasnicima i tako opravda svoje visoke zarade i bonuse“, rekli su iz Štrajkačkog odbora.

Takođe, od dolaska te multinacionalne kompanije 2005. godine, broj zaposlenih smanjen je dvije trećine, čime se drastično povećao obim posla zaposlenima koji su ostali u kompaniji.

„No i pored toga, zaposleni u kompaniji su, svih prethodnih godina, vlasnicima kapitala ostvarivali profit koji je davno premašio iznos od pola milijarde EUR“, dodaje se u saopštenju.

Iz Štrajkačkog odbora su rekli da je, po osnovu pozitivnog poslovanja menadžment svake godine, pored veoma visokih zarada, sebi isplaćivao bonuse, akcionarima je dijeljena dividenda, dok jedino zaposleni, koji su najvažniji resurs i činilac ove kompanije, za sve to vrijeme nijesu dobili ni cent povećanja cijene rada.

„Konačno, istaknutim štrajkačkim zahtjevima Sindikat i zaposleni ne traže ništa više osim zadržavanje davno stečenih prava koja su i do sada egzistirala u Kolektivnim ugovoru kompanije, uz zahtjev za zaštitu vrijednosti zarada od njihovog postojećeg i daljeg obezvrjeđivanja“, navodi se u saopštenju.

Za štrajk su dobili snažnu podršku od sindikata iz zemlje i svijeta, pri čemu posebno ističu podršku kolega iz UNI Global Union, Ver.di, One Telekom Union (OTU), Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost i Unije slobodnih sindikata (USSCG).

„O svemu smo obavijestili Vladu Crne Gore, većinskog vlasnika Deutsche Telekom i Ambasadu Njemačke, izražavajući očekivanje da će svojim posredovanjem doprinijeti okončanju štrajka u Crnogorskom Telekomu za dobrobit naše kompanije i svih zaposlenih. Jedno je sigurno, zaposleni će istrajati u ostvarenju štrajkačkih zahtjeva svjesni značaja ovog trenutka za očuvanje njihove profesionalne i lične egzistencije“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS