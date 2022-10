Sjutra sastanak Pododbora za trgovinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sastanak Pododbora za trgovinu, industriju carine i poreze između Evropske unije (EU) i Crne Gore, održaće se sjutra, u hibridnom formatu.

Sastanak, 15. po redu, otvoriće sa crnogorske strane vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU, Marko Mrdak, a u ime Evropske komisije, zamjenica šefice Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Barbara Jesus-Gimeno.

“Sastanak će biti prilika da se razmotri ostvareni napredak u oblastima koje pokrivaju poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe, 16 – Porezi, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 29 – Carinska unija i 30 – Vanjski odnosi, u odnosu na prethodni sastanak Pododbora koji je održan 5. oktobra prošle godine”, navodi se u saopštenju Generalnog sekretarijata Vlade.

Predstavnici crnogorskih institucija će na sastanku predstaviti postignute rezultate, tekuće, kao i planirane aktivnosti u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU i jačanja administrativnih kapaciteta, te sa kolegama iz EK razmijeniti mišljenja u pogledu ispunjenja zahtjeva koji proističu iz evropske agende u oblastima koje tretiraju ta poglavlja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS