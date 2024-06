Sjutra Sajam evropskih projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam evropskih projekata, koji organizuje Privredna komora (PKCG), održaće se sjutra u dvorištu Dvorca Petrovića na Kruševcu.

Sajam, koji počinje u deset sati, će otvoriti predsjednica PKCG, Nina Drakić i ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

“Sajam, na kojem će pored organizatora učestvovati i ostale institucije, organizacije i kompanije koje implementiraju projekte finansirane sredstvima različitih programa Evropske unije, ima za cilj promociju rezultata projekata i aktivnosti koje realizuju partneri iz Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz PKCG je saopšteno da ta manifestacija, pored upoznavanja sa projektima koji su u toku nudi mogućnost umrežavanja sa potencijalnim partnerima za pozive koji se očekuju u narednom periodu.

Sajam će trajati do 14 sati.

