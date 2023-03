Sjutra počinje Sajam zapošljavanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajam zapošljavanja u organizaciji Glavnog grada Podgorica, na kojem će se predstaviti 30 kompanija, biće otvoren sjutra u šoping molu Big Fashion.

Sajam pod nazivom “Tražiš posao? Posao te traži!” biće otvoren u 12 sati i trajaće dva dana.

“Uvjereni smo da će ovogodišnji Sajam zapošljavanja biti odlična prilika da zainteresovani predstave svoja znanja i kvalifikacije koje ih čine konkurentnim na tržištu rada i da iskažu interesovanje za ponuđena radna mjesta, bilo da je riječ o radnoj praksi, sezonskom, pripravničkom radu ili stalnom zaposlenju”, navodi se u saopštenju PG Biroa.

Sajam će oba dana biti otvoren od 12 do 20 sati.

