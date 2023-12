Sjutra panel o energetskoj tranziciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska kuća organizovaće sjutra, u ime Delegacije EU u Crnoj Gori, panel pod nazivom Budućnost energetske tranzicije u Crnoj Gori: planovi, perspektive i mogućnosti.

Iz Evropske kuće su najavili da će na panelu govoriti šef kooperacija Delegacije EU, Yngve Engstrom, ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, izvršni direktor NLB banke, Martin Leberle, direktor Eko fonda Draško Boljević i predstavnik EPCG Solar gradnje, Goran Tadić.

Evropska kuća sprovodi kampanju pod nazivom Pokrenimo čistu energiju, koja se bavi obnovljivim izvorima energije.

Cilj kampanje je da promoviše energetsku tranziciju i prelazak na obnovljive izvore energije.

