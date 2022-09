Sjutra o podršci ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konferencija Ekonomsko osnaživanje žena: Podrška ženskom preduzetništvu i liderstvu biće održana sjutra u podgoričkom hotelu Voco.

Događaj organizuju Unija poslodavaca (UPCG) i grupa G100, u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma.

Konferenciju, koja počinje u deset sati, će otvoriti predsjednik UPCG, Predrag Mitrović, osnivačica i predsjednica G100 Harbeen Arora i ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

Konferencija je jedan u nizu događaja koje G100 (globalna grupa 100 žena liderki iz cijelog svijeta) organizuje u zemljama regiona, u periodu od 22. do 30. septembra, u okviru G100 Women’s Balkan Tour (od Slovenije, preko Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, do Albanije).

