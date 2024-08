Sjutra novi javni poziv za sanitarne sječe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima obavjestila je svu zainteresovanu javnost da je formirana komisija koja će već sjutra objaviti javni poziv za sanitarne sječe.

„Ovim javnim pozivom za sanitarne sječe biće ponuđen veliki broj odjeljenja i količina za koje će moći da konkurišu sva zainteresovana preduzeća koja ispunjavaju propisane opšte i ostale uslove, a koji će biti objavljeni putem našeg sajta i sredstava javnog informisanja“, navodi se u saopštenju Uprave.

Iz Uprave su naglasili da sirovine za sve drvoprerađivače ima i više nego dovoljno, a kada je riječ o sanitaru, posebno su istakli da će u područnoj jedinici Plav biti ponuđene velike količine, zbog čega očekuju veliku zainteresovanost drvoprerađivača.

„Uprava poziva sva zainteresovana preduzeća, a posebno one koji ovih dana protestuju, da se, ukoliko su takve patriote kako to i ističu, prijave i na javni poziv za sanitarne sječe i uzmu ova stabla, jer još jednom ističemo da sirovine ima dovoljno za sve, a da će veoma brzo biti objavljen i novi javni poziv 2 za redovne sječe, gdje će opet imati priliku da nabave sirovinu za nesmetan rad svojih pogona“, rekli su iz Uprave.

