Situacija sa snabdijevanjem strujom stabilna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Situacija sa snabdijevanjem je stabilna i struje neće nedostajati, iako ovog ljeta u Crnoj Gori obaramo temperaturne rekorde, a struja je nikada traženija, prije svega zbog hlađenja i klima uređaja, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović.

On je kazao, gostujući u Jutarnjem programu RTCG da je potrošnja struje značajno veće u odnosu na isti period prošle godine, prenosi portal RTCG.

“Električne energije neće nedostajati. Dobra investicija je kad dobro kupujemo električnu energiju. Stabilno je i garantujemo napajanje potrošača. Da napravimo malu ogradu, ne daj Bože, da dođe do havarije neke u našim proizvodnim postrojenjima, pogotovo Termoelektrani Pljevlja ili sad Pivi, to bi imalo značajne posljedice. Ali nadamo se da neće. Trude se naši stručnjaci inženjeri da održavaju uredno tu opremu”, rekao je Đukanović.

On je naveo da su u junu u jednom danu imali potrošnju od 12 gigavat sati.

“To je zaista mnogo ako znamo da Termoelektrana Pljevlja na dnevnom nivou proizvodi nešto manje od pet gigavat sati. A u ljetnjem periodu jedini maltene izvor električne energije je Termoelektrana Pljevlja”, zaključio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS