Sindikat zabrinjava proces zakupa proizvodnih pogona Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sindikalna organizacija EPCG – Željezara Nikšić i Unija slobodnih sindikata (USSCG) sa velikom zabrinutošću, kako su rekli njeni predstavnici, prate proces zakupa proizvodnih pogona Željezare Nikšić.

Iz tih sindikalnih organizacije je saopšteno da od procesa zakupa zaposleni u EPCG – Željezara Nikšić, ali i ukupna javnost, konačno očekuju kraj agonije te nekada renomirane fabrike i kvalitetno rješenje za početak oporavka crnogorske privrede.

“Međutim, zabrinjavajuća je tajnost postupka koja prati cijeli proces nakon okončanja javnog poziva i zaključivanja ugovora o zakupu sa 8B Capital S.A. Lugano koji je potpisan 26. jula. Naime, tek poslije 20 dana od potpisivanja, nakon brojnih pisanih i usmenih obraćanja, Sindikalna organizacija EPCG – Željezara Nikšić dobila je na upoznavanje tekst ugovora o zakupu”, navodi se u saopštenju.

Oni su kazali da je prvo i suštinsko pitanje zbog čega predstavnici Sindikalne organizacije nijesu bili uključeni u ovaj proces, koji za njih i njihove porodice predstavlja egzistencijalno pitanje, kada poslodavca na to obavezuje Zakon o radu.

“Zakon propisuje da su poslodavac prethodnik i poslodavac sljedbenik, u ovom slučaju zakupodavac i zakupac, dužni da, najkasnije 30 dana prije promjene statusa kod poslodavca, obavijeste sindikat kod poslodavca o datumu promjene poslodavca, razlozima za promjenu poslodavca, pravnim, ekonomskim i socijalnim posljedicama promjene poslodavca za zaposlene i svim predviđenim mjerama u pogledu zaposlenih čiji se ugovori o radu prenose”, navodi se u saopštenju.

Iz sindikata smatraju da je upravo njihovo izostavljanje iz tog procesa razlog što se predmetni ugovor o zakupu samo periferno, sa dva kratka pasusa, bavio pitanjem 280 zaposlenih u EPCG – Željezari Nikšić, koji nemaju odgovore na brojna pitanja, a koja pitanja su morala biti precizno definisana ugovorom.

“Tako iz ugovora o zakupu saznajemo da će zakupac u prvom mjesecu primiti 25 zaposlenih EPCG – Željezare Nikšić, a u preostalih pet mjeseci još po 25 zaposlenih, te da je 150 konačan broj zaposlenih koje po ugovoru mora da preuzme. Koliko se „ozbiljno“ ugovor o zakupu bavio statusom zaposlenih najbolje govori konstatacija iz ugovora da će „ugovorne strane razgovarati i dogovarati aranžmane u vezi sa angažovanjem radnika fabrike od zakupca“?! Nije valjda da se ponavlja točak istorije kada je u pitanju privatizacija Željezare”, dodaje se u saopštenju.

Ugovorom, kako su naveli, nije precizirano kakav je status, koja su prava i pod kojim uslovima zaposleni EPCG – Željezara Nikšić prelaze kod zakupca. Takođe, nije precizirano šta se dešava i kakav je status 130 zaposlenih EPCG – Željezare Nikšić koje zakupac nije obavezan da preuzme, ako znamo da se izdaju u zakup sva proizvodna postrojenja, mašine i prateća oprema Željezare.

“Takav odnos prema egzistenciji zaposlenih je krajnje nedopustiv. Nećemo dozvoliti realizaciju bilo kakvog pravnog posla sa imovinom Željezare dok ne budemo imali kristalno jasnu sliku o garanciji radnog statusa svih trenutno zaposlenih u EPCG – Željezara Nikšić. To je razlog zbog čega će Sindikalna organizacija, prije preduzimanja bilo kakvih aktivnosti, zahtijevati hitan prijem kod ministra energetike, Saše Mujovića, kako bi razjasnili ovo suštinsko pitanje”, navodi se u saopštenju.

Sindikalna organizacija se, kako su precizirali, nije oglašavala tokom cijelog postupka po javnom pozivu za izdavanje u zakup Željezare, kako ne bi na bilo koji način ometala taj postupak i iskreno vjerujući u obećanje svih ključnih činilaca da je prioritet svih prioriteta očuvanje Fabrike i statusa svih zaposlenih u njoj.

“U svakom slučaju zaposleni u EPCG – Željezara Nikšić nemaju drugog izbora osim da se grčevito bore i izbore za očuvanje Fabrike i svojih radnih mjesta. Ni zbog zaposlenih, kao ni zbog početka oporavka crnogorske privrede, ne smijemo dozvoliti novo posrnuće Željezare”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS