Sindikat protiv prodaje većinskog paketa akcija Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Sindikat saobraćajnih djelatnosti (SSDCG) pozdravlja aktivnosti koje se preduzimaju na objedinjavanju dva lučka operatera, ali se protivi eventualnim novim avanturama u smislu prodaje većinskog paketa akcija jedinstvene Luke Bar narednom investitoru, saopštili su njegovi predstavnici.

“Pozdravljamo aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija na objedinjavanju dva lučka operatera koji posluju na teritoriji nekadašnje jedinstvene Luke Bar. Međutim, ako je krajnji cilj tog postupka nova avantura u smislu prodaje većinskog paketa akcija jedinstvene Luke Bar nekom narednom investitoru, Ministarstvo će u članstvu SSDCG, radnicima luke i građanima Bara imati oštrog oponenta”, poručili su iz te sindikalne organizacije.

Oni su podsjetili da je lučka djelatnost specifična i da se, prema nekim istraživanjima, na svaki euro zarađen u osnovnoj lučkoj djelatnosti zarađuje još deset posredstvom ostalih usluga koje pružaju agenti, špediteri, prevoznici i željeznica.

“Svaka ozbiljna država vodi računa o lukama od nacionalnog značaja, planira njihov i razvoj ostale saobraćajne infrastrukture kako bi se maksimalno valorizovali njeni kapaciteti. Zato je podjela i prodaja dijela tada jedinstvene Luke Bar izazvala negodovanje radnika, dijela stručnjaka, kao i velikog dijela crnogorske javnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz SSDCG su kazali da je trebalo da prođe devet godina i da se desi promjena četiri ministra da bi se došlo do tako prostog zaključka da je podjela luke bila loš potez.

“Podjelom luke dobili smo dvije konkurentske kompanije, dva glomazna administrativna sistema, dva antipoda koja se bore za svoj dio kolača, čak i dampingom cijena”, rekli su iz sindikata.

Oni su objasnili da Luka Bar, koja posjeduje terminal, pretovarne uređaje i prostor za obradu rasutih tereta, obavlja i usluge pretovara i skladištenja generalnog tereta, dok Port of Adria, čija je osnovna djelatnost pretovar kontejnera i generalnog tereta, da bi opstala obavlja pretovar rasutih tereta sa tehnologijom i opremom koja nije adekvatna.

“U konačnici, teret koji prirodno gravitira ovom pravcu, pretovara se neadekvatnom tehnologijom, uz veće troškove pretovara i sa manjim prihodima po jedinici tereta”, rekli su iz SSDCG.

Oni su dodali i da posljedice loših odluka koje se donose na najvišem nivou uvijek pogađaju radnike koji su najmanje krivi za to.

“Velika je neistina da je novi vlasnik Global ports ispoštovao sve obaveze iz kuporodajnog i ugovora o koncesiji. Sastavni dio kupoprodajnog ugovora je bio i kolektivni ugovor koji je trebalo da važi tri godine nakon privatizacije. Taj ugovor poslodavac nije ispoštovao, a epilog su brojni sudski procesi nezadovoljnih radnika”, navdi se u saopštenju SSDCG.

