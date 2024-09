SEPA nudi ogroman potencijal za državu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pristupanje Crne Gore Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) predstavlja prekretnicu koja nudi ogroman potencijal za svaku kreditnu instituciju i cijelu državu, ocijenila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

„Prava, opipljiva korist koju će Crna Gora ostvariti četiri godine prije pristupanja EU, koje se očekuje 2028. godine, omogućena je kroz Novi plan rasta za Zapadni Balkan Evropske komisije. U narednim sedmicama, očekuje se da Crna Gora napravi značajan iskorak ka dubljoj integraciji s evropskim finansijskim sistemom, i očekujemo vaše aktivno učešće“, poručila je Radović.

Ona je na radionici Tehnički aspekti pristupanja SEPA platnim šemama za predstavnike crnogorskog bankarskog i IT sektora, koju je organizovala CBCG u saradnji sa Evropskom komisijom, Svjetskom bankom i Evropskim savjetom za plaćanja (EPC) ohrabrila banke da dinamiziraju proces njihovih pojedinačnih aplikacija na SEPA platne sisteme.

Današnja radionica predstavlja nastavak aktivnosti Centralne banke u oblasti modernizacije platnih sistema u okviru priprema za pristupanje Crne Gore SEPA, kojim je obuhvaćeno 36 evropskih zemalja.

Radović je istakla spremnost Centralne banke da u ovom procesu podrži kreditne institucije.

„Činjenica da je danas ovdje danas prisutno više od 100 predstavnika 11 crnogorskih banaka i IT sektora, pokazuje da cijenite i prepoznajete ovu jedinstvenu priliku za naše kreditne institucije u pogledu unapređenja usluga, opsega poslovanja i usklađivanja sa najvišim evropskim standardima”, navela je Radović.

Prema njenim riječima, SEPA omogućava pristup harmonizovanom platnom sistemu koji eliminiše razliku između domaćih i prekograničnih plaćanja u eurima, što znači brže, efikasnije transakcije s minimalnim naknadama, kao i ravnopravne uslove za sve banke u Crnoj Gori, bez obzira na njihovu veličinu.

Ona je dodala da će se na taj način povećati zadovoljstvo klijenata i otvoriti vrata novim poslovnim prilikama, posebno u sektorima koji zahtijevaju veliki obim međunarodnih transakcija, poput e-trgovine i turizma.

„Članstvo u SEPA će klijentima banaka uliti dodatno povjerenje i zadovoljstvo vašim uslugama. Preduzeća u Crnoj Gori će neometano moći da prošire svoje poslovanje širom Evrope, znajući da su njihove finansijske transakcije sigurne, efikasne i potpuno integrisane s evropskim finansijskim tržištima. Ovaj nivo povjerenja i sigurnosti ključan je za privlačenje novih i jačanje dugoročnih odnosa s postojećim klijenata“, rekla je Radović.

Današnja radionica je organizovana kao dio projekta modernizacije platnih sistema Zapadnog Balkana koji finansira Evropska komisija, a sprovodi Svjetska banka u vidu podrške državama Zapadnog Balkana u daljoj integraciji njihovih platnih sistema, kao i integraciji platnih sistema regiona sa EU, sa krajnjim ciljem pridruživanja Zapadnog Balkana u SEPA.

CBCG je, u ime države, u julu predala formalni zahtjev za pridruživanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), čime je napravljen ključni iskorak ka daljem razvoju i integraciji crnogorskog finansijskog sistema u evropski ekonomski i tržišni prostor.

Članstvo Crne Gore u SEPA donijeće brojne pogodnosti za crnogorske građane i privredu, uključujući višestruko smanjenje troškova, skraćenje vremena transakcija i pojednostavljenje prekograničnih plaćanja na evropskom tržištu.

