Šehović: Jedno od najnepovoljnijih zaduženja ikada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaduženje države od 750 miliona USD, po efektivnoj kamatnoj stopi od 7,25 odsto, predstavlja jedno od najnepovoljnijih zaduženja ikada u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

On je reagovao na informaciju iz medija da je Ministarstvo finansija emitovalo danas državne obveznice na međunarodnom tržištu u iznosu od 750 miliona USD.

„Zaduženje države od 750 miliona USD, po efektivnoj kamatnoj stopi od 7,25 odsto, uz dodatne troškove već najavljenog hedžinga, predstavlja jedno od najnepovoljnijih zaduženja ikada u Crnoj Gori“, smatra Šehović.

Kao takvo je, kako je rekao, skuplje od prosječnog zaduženja građana i privrede, što zapravo pokazuje da je trenutno veće povjerenje kreditora u stanovništvo i privredu nego u državu.

„Razumnom dovoljno”, naveo je Šehović na društvenoj mreži X.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS