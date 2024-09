Sedmični pad cijena nafte nakon poteza Saudijske Arabije

London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima su cijene nafte prošle sedmice pale više od tri odsto, nakon dvije sedmice rasta, jer se krajem godine očekuje povećanje proizvodnje OPEC-a, a trgovci nijesu sigurni da će do tada potražnja značajnije porasti.

Na londonskom tržištu je cijena barela prošle sedmice pala 3,5 odsto, na 71,89 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 5,2 odsto, na 68,18 USD, prenosi SEEbiz.

Pad cijena najviše je posljedica vijesti da Saudijska Arabija namjerava odustati od ciljane cijene barela od 100 USD i povećati proizvodnju u decembru kako bi povećala svoj tržišni udio.

Rijad je u više navrata demantovao da cilja određenu cijenu, a izvori u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC) poručuju da plan o povećanju proizvodnje ne predstavlja odmak od službene politike grupe.

Još ljetos OPEC i saveznici tog kartela najavili su da će od decembra povećati proizvodnju 180 hiljada barela dnevno.

Negativno je na cijene uticala i vijest da su sukobljene strane u Libiji potpisale sporazum kojim je riješen spor oko centralne banke i kontroli prihoda od nafte, što bi moglo značiti da će se izvoz nafte normalizovati.

Zbog tog sukoba, naime, libijski izvoz u septembru spao je na samo 400 hiljada barela dnevno, dok je prije sukoba iznosio više od milion barela dnevno.

Kako se očekuje povećanje ponude, cijene nafte nijesu porasle ni nakon vijesti o novim monetarnim i fiskalnim podsticajnim mjerama kineskih vlasti, najvećim od pandemije.

Tako su vlasti smanjile kamatne stope i stope izdvajanja obvezne rezerve banaka kako bi podstakle kreditiranje. U tom cilju najavile su i ubrizgavanje izdašnih sredstava u državne banke.

